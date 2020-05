Petit-Bourg : 26 enfants seulement ont repris le chemin de l'école de la Lézarde

Jour de rentrée scolaire pour les élèves de primaire à Petit-Bourg. Une rentrée sous "COVID-19" avec l’obligation de respecter un protocole sanitaire strict. Mais la formule n’a visiblement pas convaincu la majorité des parents qui ont préféré garder leurs enfants à la maison.







Devant l'école de la Lézarde (Petit-Bourg), ce mardi 12 mai 2020.

En classe, le mardi 12 mai 2020...

A première vue, rien n’a changé, et pourtant tout a changé. Ce mardi matin, seuls 26 enfants accompagnés de leurs parents étaient présents, avant l’ouverture des portes de l’école primaire.26 sur la centaine d’inscrits. Et les masques font désormais partie des fournitures scolaires. De quoi rassurer lesvenus accompagner leurs enfants à l'école.Oubliées les bousculades et les courses effrénées, désormais, la rentrée se fait l’un après l’autre, en respectant un protocole sanitaire bien précis qui commence par le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique. Ensuite, chaque élève traverse la cour en suivant les barrières jusqu’aux sanitaires, pour un éventuel détour par les toilettes avant de rejoindre sa salle de classe.Avec à chaque fois un impératif : respecter la distanciation physique., explique les changements mis en place.Le respect des mesures de distanciation physique, c'est aussi en classe. Entre les élèves et avec le professeur, qui lui, porte un masque.Ce dernier trimestre s’annonce en effet très pédagogique avec des classes de 2 à 8 élèves, suivant les niveaux. Pour, le faible nombre d'élèves par classe est un avantage certain pour cette reprise.Reste à savoir maintenant, si ces nouvelles dispositions vont convaincre les parents d’envoyer à nouveau leur enfant à l’école. C’était aussi cela, l’un des enjeux de cette rentrée très particulière.