Routes de Guadeloupe : un nouveau centre routier à Pointe-Noire

Partager :

Les agents de Routes de Guadeloupe qui œuvrent en Côte-sous-le-vent et dans le Nord Basse-Terre bénéficient désormais d’une infrastructure moderne et dignement équipée, leur permettant de remplir leur mission d’entretien du réseau routier de la zone. Un nouveau centre routier a été créé à Pointe-Noire et inauguré, vendredi.

Le syndicat mixte Routes de Guadeloupe, qui assure la gestion, l’entretien et l’exploitation du domaine public routier de l’archipel, étend sa présence sur le territoire. Vendredi dernier (le 19 janvier 2024), un nouveau centre routier a été inauguré dans la commune de Pointe-Noire. Offrir de meilleures conditions de travail La création de cette infrastructure vise à mieux servir la population de la Côte-sous-le-vent et du Nord Basse-Terre, entre Bouillante et Sainte-Rose, où les routes nationale et départementale donnent accès à des centaines de petites routes qui sillonnent les flancs des reliefs de cette zone montagneuse. Elle fait suite à la rénovation, lancée en 2017, des centres déjà existants, mais devenus vétustes, de Sainte-Anne, Saint-Claude et de la Jaille (Baie-Mahault). L’objectif des collectivités est d’améliorer les conditions de travail des agents de Routes de Guadeloupe. Le centre routier de Pointe-Noire en quelques chiffres Le nouveau site de Routes de Guadeloupe, d’une surface de 480 m2, peut accueillir plus d’une vingtaine d’opérateurs. La construction aura duré près de 14 mois, moyennant un budget de 2,3 millions d’euros.

Les agents qui officient sur les centaines de kilomètres que représente la Côte-sous-le-Vent, y bénéficient de 6 bureaux, de vestiaires, d’une cafétéria, d’une salle de réunion et de nombreux autres équipements dernier cri. Auparavant, ils occupaient des locaux inappropriés.

Partager :