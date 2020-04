Confinement : "Entraide Covid-19 Gwadloup" vient en aide aux étudiants du campus de Saint-Claude

L'épicerie solidaire éphémère "Entraide Covid-19 Gwadloup" poursuit son élan de solidarité en faveur des étudiants isolés de Saint-Claude pendant le confinement. Après Pointe-à-Pitre, les actions de collecte par les bénévoles se déroulent à Basse-Terrre au local du Mouvman Kiltirel de Voukoum.



Neuf étudiants confinés à Saint-Claude

Le local de Voukoum est devenu un véritable quartier général. Inlassablement, des bénévoles réceptionnent, trient, classent les dons. Des associations, des particuliers, des entreprises ont pris part à cette action de solidarité. La distribution est ensuite programmée en fonction des besoins ciblés., accompagnée de bénévoles, est allée à la rencontre des étudiants logés par le CROUS des Antilles-Guyane.Les sites d'hébergement du CROUS, le Camp Jacob et Desmarais à Saint-Claude, abritent 282 étudiants en temps normal. Depuis le 17 mars, seulement 9 résidents sont restés en confinement. Pour des raisons qui leur appartiennent, ils ont préféré garder l'anonymat., en charge de l'hébergement et de la restauration, souligne l'implication au quotidien de son administration en direction des étudiants.L'action menée par l'épicerie solidaire éphémère "Entraide Covid-19 Basse-Terre" n'a cessé de s'étendre dans le sud Basse-Terre. Depuis le début du confinement, des centaines de dons ont été stockées et redistribuées à partir du local de Voukoum.