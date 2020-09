Inauguration d'une épicerie solidaire, au sein du campus du Camp Jacob, à Saint-Claude

Le président de l'université des Antilles a inauguré, hier, une épicerie solidaire, au sein même du campus du Camp Jacob, à Saint-Claude. Un projet en partenariat avec l'association Alternative 119 suite à ce constat : sur plus de 400 étudiants, plus du quart est inscrit à l’Epicerie Solidaire

L’ouverture officielle d'une épicerie solidaire sur le campus du Camp Jacob, à Saint-Claude, au Département pluridisciplinaire de lettres et de sciences humaines (DPLSH) était très attendue. L’inauguration s’est faite durant la rentrée de l’université des Antilles, ce mercredi 02 septembre 2020, en fin de matinée.Le cordon a été coupé par le Professeur Eustase Janky, président de l’Université des Antilles (UA) :L’épicerie solidaire désormais opérationnelle, est le fruit d'un partenariat entre l'université et l’association Alternatives 119 de Vieux-Habitants. Elle devrait permettre aux étudiants d’effectuer, désormais, sur place, leurs courses.Liliane Guillaume est la présidente de cette association :L’épicerie solidaire propose une gamme de produits de première nécessité, de qualité et ce à moindre coût, comme le confirme Guylène Aurore, Chargée de mission à la préfiguration, du campus de Camp Jacob à Saint-Claude :Plus de 400 étudiants du DPLSH ont effectué, cette année, leur rentrée, sur ce site du pôle de Guadeloupe de l'Université des Antilles. Plus du quart de ceux-ci est inscrit à l’épicerie solidaire.Cette initiative est exceptionnelle, car c’est une première, dans une université française. Elle se veut l’illustration de la politique menée par la gouvernance actuelle de l’UA, au plus près des besoins et des préoccupations de la population estudiantine.