Profanation d'une sépulture, au cimetière de Sainte-Anne

Un cercueil a été retiré de la loge de son caveau et a été éventré, au cœur du cimetière de Sainte-Anne. Le corps du défunt aurait même été manipulé.

Les faits remontent au lundi 27 juin 2022.

Dans la matinée, vers 8h30, deux hommes, vraisemblablement des touristes, ont alerté le gardien des lieux, lui signalant qu’une sépulture semble avoir été profanée.

La dépouille a été laissée à vue, dans son cercueil. Il s’agit d’un trentenaire, enterré le 15 mars dernier, suite à un accident de deux-roues.

L’agent municipal en charge du gardiennage du cimetière de Sainte-Anne, Pascal, Pascal, se garde bien de faire tout commentaire, dans la mesure où une enquête de gendarmerie a été ouverte, dans cette macabre affaire.

Le défunt a été réinhumé l’après-midi même, sous l’œil des forces de gendarmerie.

Franck Baptiste, le 4ème adjoint au maire de Sainte-Anne, délégué au cimetière, a immédiatement demandé à ses équipes de renforcer la sécurité à l’entrée du site.

J’avoue, je suis très touché par ce drame. En Guadeloupe, on constate que les gens font n’importe quoi. Par rapport à ce drame, je tiens à saluer, encourager et soutenir la famille, que je connais bien. Là-dessus, il y aura quand même un travail à faire pour sécuriser un peu plus ce cimetière.