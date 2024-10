Coups de feu à Sainte-Rose : un trentenaire tué

La violence s’est à nouveau exprimée la nuit dernière en Guadeloupe. Un homme est mort, tué par balle à La Boucan, dans la commune de Sainte-Rose. Lui et le tireur présumé, activement recherché, seraient tous deux défavorablement connus des forces de l’ordre. L’enquête sur ce meurtre ne fait que débuter.

En première partie de nuit dernière (du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024), un homme d’une trentaine d’années a été tué par balle dans la commune de Sainte-Rose. Il a succombé à ses blessures, malgré les soins prodigués par les secours. Les faits ont eu lieu un peu avant minuit, à la section La Boucan... théâtre de nombreux faits divers ces derniers mois.

La procureure de la République de Pointe-à-Pitre et le médecin légiste se sont rendus sur place, hier soir. La mairie était aussi représentée là où le drame a eu lieu.

Une enquête a d’ores et déjà été ouverte, notamment pour déterminer les circonstances de ce meurtre ; les investigations ont été confiées à la section de recherche de la gendarmerie. Une autopsie du corps de la victime doit être réalisée dès lundi. Le tireur présumé est identifié et est activement recherché

Selon les premières informations que nous avons obtenues, les deux protagonistes de cette affaire, la personne décédée et l’homme soupçonné d’avoir ouvert le feu, sont tous deux défavorablement connus des forces de l’ordre.

Plus d’informations à venir.