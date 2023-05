Génération 2000 : Margaux Jamme, jeune repreneuse de "La Sucrerie de Nogent"

C’est une jeune femme de 24 ans qui sera bientôt à la tête de la réputée table d’hôte de Nogent, à Sainte-Rose. Mais ne vous fiez pas à son jeune âge, Margaux Jamme a de la bouteille, puisqu’elle a exercé dans de grandes administrations. Aujourd’hui, elle aspire à un retour au pays, à ses racines et au terrain.

Eddy Golabkan, avec Nadine Fadel •

"Génération 2000" zoome cette fois sur une jeune future entrepreneuse. A 24 ans, Margaux Jamme a décidé de reprendre l’affaire familiale, à savoir "La Sucrerie de Nogent", une table d’hôte installée depuis 20 ans dans la commune de Sainte-Rose.

Les lieux sont mythiques, car fers de lance de l’industrie sucrière du XVIIème siècle, dans le Nord Basse-Terre. Mais la jeune femme n’a pas froid aux yeux. Par ailleurs, sa mère, propriétaire des lieux depuis 1999, n’est jamais bien loin, toujours prompte à partager son expérience et à dispenser de précieux conseils ; celle qui prend la succession, consciente de l’ampleur des tâches qui l’attendent, en est très demandeuse.

Margaux Jamme a un curriculum vitae bien garni. Elle est bardée de diplômes et ses expériences professionnelles forcent le respect ; formée en gestion comptabilité-finances, en mangement et en administration publique d’Etat, elle a notamment exercé au ministère de l’Intérieur et au bureau des fonds européens.

Mais elle a éprouvé le besoin de revenir à ses racines et d’être plus connectée aux autres, sur le terrain.

C’est ainsi que l’entrepreneuse compte poursuivre et parfaire sa formation, y compris au fil de l’eau, en exerçant.

Quant au concept de son activité, il s’inscrira dans la continuité de ce que l'équipe précédente a mis en place.

REPORTAGE/

"Génération 2000" est une rubrique qui zoome sur les jeunes de Guadeloupe, proposée par Alex Robin et diffusée tous les jeudis dans le journal "13h en Guadeloupe", puis rediffusée dans le "Guadeloupe soir" du dimanche.

Rédacteur : Eddy Golabkan

JRI : Ludovic Gaydu

Monteur : Jean-Luc Elisée

Mixeurs : David Datil