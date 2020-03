Guadeloupe la 1ère •

Ils ont prévu de se rendre ce mardi matin à la mairie pour exprimer leur mécontentement.La cause de leur colère, les conditions d’hygiène dans l'établissement de leurs enfants. Ils sont en effet mobilisés à la suite de la fermeture pour une semaine de l’école maternelle et des écoles mixtes 1 et 2 du bourg hier, à cause de la présence de rats