Dissension entre les élus de la majorité municipale de Vieux Fort

Après le Gosier et la Désirade, c’est au tour de la commune de Vieux Fort de connaitre quelques divergences internes : deux membres de la majorité viennent de claquer la porte du conseil municipal

C. Danican •

Il est désormais révolu le temps où l'on obéissait au doigt et à l'oeil aux chefs d'édilité en poste et les élus insatisfaits et mécontents sont nombreux et ne se taisent pas. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à prendre leur distance, si besoin, en cherchant à faire le plus de bruit possible sur leur démarche.

La double démission au sein de la petite municipalité de Vieux Fort est un exemple en la matière.

Deux membres de la même famille qui, jeudi dernier, dans un courrier adressé au maire, ont donc officialisé leur décision de s'éloigner de la municipalité. Martial et Violaine Gilles, père et fille, qui reprocheraient au maire un certain nombre de griefs,notamment, de ne pas avoir tenu parole et de diriger la collectivité en solo.

Des démissions pour l'heure sans conséquences. Le maire, Eric André, qui bénéficie d'une large majorité et qui peut encore compter sur 13 des 19 élus, garde encore la main.

Martial Gilles qui ne décolère pas, est à la manoeuvre et chercherait à entrainer d'autres élus vers la sortie. Affaire à suivre.