Génération 2000 : Gaël Tendon, ingénieur guadeloupéen qui se lance dans la production de champignons

Notre rubrique "Génération 2000" nous emmène cette fois sur le chemin de Cousinière, à Vieux-Habitants, à la rencontre de Gaël Tendon. Cet ingénieur, spécialiste de la propriété des matériaux, s'est lancé dans la production de champignons comestibles.

Le projet Karulium est entré dans sa phase de finalisation. Les installations sorties de terre offriront 150 m2 de culture à l’entrepreneur. Celui-ci envisage même de produire, à moyen terme, des matériaux entièrement biologiques et écologiques : des mycomatériaux, à base de champignons, dans la perspective de fabriquer des emballages.

C’est dès le lycée, à Charles Coeffin (Baie-Mahault), que Gaël Tendon s’est passionné pour son domaine d’activité. Baccalauréat en poche, il est parti en 2013 poursuivre ses études à Bordeaux, puis à São Paulo (Brésil), avant de rentrer au pays en 2017, doublement diplômé, dans les deux pays.

Cela fait donc sept ans qu’il travaille d’arrache-pied à la concrétisation de son entreprise artisanale, dont les champignons, véritables piliers de la biodiversité, sont un atout majeur.

Je suis revenu en Guadeloupe pour développer ce projet, puisqu’il est possible de faire des matériaux à l’aide de champignons. C’est ce que je voudrais développer. Pour commencer, j’ai décidé de développer des champignons pour les manger et, par la suite, en faire des matériaux. C’est pour ça, qu’aujourd’hui, j’ai décidé de m’agrandir, pour développer le projet à plus grande échelle.