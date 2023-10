Vieux-Habitants : un ancien cimetière dévoilé, section Cousinière

Partager :

Sept tombes et un caveau familial ont été découverts sur un terrain privé, à la section Cousinière, à Vieux-Habitants. Ces sépultures sont celles d’un ancien maire de la commune et de quelques personnes qui ont trouvé la mort dans les années 1800. Des bénévoles ont défriché le site et fait parler les bribes d’informations ainsi révélées.

Lydia Quérin, avec Nadine Fadel •

C’est l’un des trois cimetières oubliés de la section de Cousinière, à Vieux-Habitants : au cœur du lieu-dit Moulin à Bœuf, des habitants ont déniché sept sépultures et un caveau familial qui abritent des personnes décédées dans les années 1800. C’est une découverte historique, faite sur un terrain privé Les membres de l’association "Dynamique Habissoise" entendent préserver ce site patrimonial ; ils estiment que ce cimetière est le plus ancien de la Côte-sous-le-Vent. Petit à petit, les bénévoles ont défriché les lieux, dévoilant un à un les tombeaux, faits de pierres taillées et sculptées. Les inscriptions y sont encore lisibles ; c’était le point de départ d’une enquête minutieuse, pour identifier les personnes qui reposent sur place. Il s’avère que les tombes sont notamment celles de membres des familles Renoir, Duc, Sevré ou encore Saint-Marc, dont les actes de naissance ont été retrouvés ; parmi eux, se trouverait notamment l’un des premiers maires de Vieux-Habitants. Certains ont péri, suite à l’épidémie de choléra de 1865. La propriétaire du terrain est ravie de pouvoir partager ce pan de la riche histoire de la commune. À la Toussaint, dans deux jours, ces morts seront dignement honorés, maintenant que leur souvenir a été ravivé. REPORTAGE/

