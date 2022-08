Bel Fanm : de la lingerie pour lever le tabou sur les règles

Le sujet fait rarement la Une de l'actualité et pourtant il concerne la moitié de la population. Pendant de nombreuses années, une fois par mois, les femmes ont leurs règles mais le sujet reste encore tabou. Une réalité qu'elle a voulu faire évoluer.

L'idée du projet c'était de créer cette communauté de femmes antillaises qui aient envie et besoin d'en parler tout simplement. Qu'il y ait un espace où il soit libre de parler de menstruation de façon sereine, sans tabou, et tout à fait décomplexé puisque c'est avant tout quelque chose de naturel.

En créant une gamme de lingerie et de sous-vêtements menstruels, Danitza Logis a choisi de s'intéresser à la santé des femmes.

On a beaucoup moins de problèmes de santé avec la lingerie menstruelle lavable puisqu'il n'y a pas de produits chimiques, pas de pesticides ni de toxines contenus dans les matières premières avec lesquels on créé les modèles comparé aux protections jetables qui ont une composition très douteuse. C'est scientifiquement prouvé qu'ils causent des cancers et des maladies. Ca touche l'intimité de la femme donc il faut faire attention à ce que l'on met à ce niveau.