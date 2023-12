Bilan 2023 : les évènements qui ont marqué les Guadeloupéens

2023 laissera aux Guadeloupéens le souvenir d’une année compliquée par la dégradation du climat sécuritaire et la hausse continue des prix, notamment. Faisons le point sur ce qui aura marqué la population locale, durant ces douze derniers mois.

Gessy Blanquet, avec Nadine Fadel •

Le passage à une nouvelle année est l’occasion de faire le bilan sur celle qui s’achève.

En l'occurrence, 2023 laissera un goût amer à beaucoup ; elle a été mitigée pour d’autres, selon les propos recueillis auprès de Guadeloupéens. L’inflation, les problèmes de sanitaires, ou encore l’insécurité grandissante ; ce sont quelques-uns des faits marquants retenus par la population locale, en cette veille du nouvel an. Certains ont tout de même évoqué quelques points positifs, à garder en mémoire.

Le nombre de faits divers, qu’il s’agisse de violence ou d’accidents, est le principal sujet d’inquiétude :

Il y a eu trop de morts, trop de violence, trop d’injustice... il faut que ça cesse, alors que 2024 arrive. Guadeloupéenne

Il y a encore beaucoup à faire, surtout au niveau de la sécurité. Il y a eu trop de morts, notamment à Noël. J’espère qu’à la fin de l’année, il n’y en aura pas. Mais on subit ce gros problème et un problème d’insécurité. Les jeunes sont de plus en plus armés. Nous, les quinquagénaires, on a peur de sortir, maintenant ! Je trouve ça dommage. Avant, on sortait tranquillement. Maintenant, on a peur. Guadeloupéen

Beaucoup de violence malheureusement, beaucoup d’accidents sur la route. Mais, on essaie de voir le positif : ce beau pays que nous avons et dont on doit profiter tous les jours. Guadeloupéen

La baisse du pouvoir d’achat préoccupe, de même que les conditions de travail, dans certains secteurs :

L’année 2023 a été très calme. Les gens ont de moins en moins de moyens, tout est de plus en plus cher. Du coup, on est obligés de restreindre ce qu’on propose, des choses plus modestes, mais ça plaît moins, malheureusement. Fleuriste

Ce n’est pas catastrophique, mais on est à la limite. Je vois que les choses se dégradent de plus en plus. On n’arrive plus à s’alimenter correctement, à s’habiller correctement, à travailler correctement. Le travail, c’est le pompon, quoi ! Je travaille à l’hôpital ; on a de moins en moins de personnel, de moins en moins de moyens, de moins en moins de matériel, on a de plus en plus de malades ! C’est assez phénoménal... Agent hospitalier

Beaucoup ont souffert de problèmes de santé, au point de penser que les virus et autres pathologies gagnent du terrain :

Couci-couça, par trop top, peut mieux faire... pour moi, ce n’était pas super au niveau santé. Guadeloupéenne

Ça a été plutôt négatif. Beaucoup de problèmes de santé. Et, après, il y a un quand même quelques instant de bonheur ; on essaie de se faire plaisir, pour la fête des mères et les fêtes de fin d’année. Guadeloupéenne

Justement, le secret ne serait-il pas là : s’entourer de proches, pour des moments de partage et d’amour ? Ces messieurs prônent une autre vision de la vie, pour relativiser les évènements.

Un bilan des plus positifs, surtout vers la fin de l’année. L’attitude des gens est meilleure, surtout après le Covid. Je pense que certaines mentalités ont changé, par rapport à la perception de la vie et à de nouveaux engagements. Par rapport au prisme de la vie que nous avions avant, sur les choses qui étaient très importantes, il faut se rendre compte qu’au final, il y a des choses beaucoup plus importantes et qui prennent une grande place dans notre quotidien, dans notre vie : notamment la famille et les proches. Quand on pense à ceux qui sont partis très tôt, durant la pandémie, on relativise d’une manière différente. Guadeloupéen

2023 a été une année de reprise, au sortir de cirse Covid. Cette situation demandait des efforts différents, une organisation différente, une manière de penser différentes. Avec tout cela, il faut que le corps assimile, afin que la suite se déroule dans de bonnes conditions. Guadeloupéen

Comme le dit l’un de nos interlocuteurs ci-dessus, nous vivons dans un pays splendide, qui a beaucoup à offrir, en termes de richesses environnementales, culturelles, de traditions, de produits du terroir, etc.

Collectivement et solidairement, jeunes, adultes et aînés, hommes et femmes, quelles que soient nos origines, il nous appartient de les protéger et de les perpétuer, pour en profiter pleinement.

Mais, certes, tout n’a pas été rose.

Alors, pour ne pas rester une touche négative, revenons en images sur les évènements que Guadeloupe la 1ère vous a fait vivre, durant cette année 2023. Cette vidéo rétrospective est signée ©Joey Zita (musique ©Erik Pédurand)

