Bilan accidentologie 2023 : baisse du nombre de tués, mais augmentation du nombre d'accidents et de blessés

La préfecture vient de publier le bilan 2023, de la sécurité routière. Celui est marqué par un nombre d’accidents en augmentation. Le nombre de tués est toutefois en baisse.

La sécurité routière en Guadeloupe reste un enjeu préoccupant en 2024, alors que les chiffres de l'accidentologie continuent de s'aggraver.

Lors d'une conférence de presse tenue le 15 octobre, Xavier Lefort, préfet de la région, accompagné de Christophe Gavat, directeur territorial de la police nationale, et Christophe Perret, commandant de la gendarmerie, ont dressé un bilan inquiétant de l'année 2023.

En 2023, plus d'accidents

Après une baisse notable des décès en 2023, avec 40 victimes contre 49 en 2022, les chiffres pour 2024 pourraient atteindre des records tragiques. À ce stade de l'année, déjà 39 personnes ont perdu la vie dans 481 accidents, entraînant 598 blessés.

Bien que le nombre de décès ait diminué, 2023 a connu une augmentation du nombre d’accidents et de blessés.

Avec 558 accidents et 787 victimes, dont 58 % d'usagers vulnérables (piétons, cyclistes, motocyclistes), la vigilance reste de mise. Les cyclistes, bien que ne représentant que 2 % des déplacements, constituaient 10 % des victimes décédées, tandis que les deux-roues motorisés, représentant seulement 1 % des déplacements, comptaient pour 31 % des décès.

Les jeunes, premières victimes des accidents

Le préfet a particulièrement insisté sur la nécessité de sensibiliser les jeunes, qui représentent une part importante des victimes des accidents de la route. "C'est vers eux qu'il faut provoquer impérativement cette prise de conscience", a déclaré Xavier Lefort.

Selon lui, seule une mobilisation collective pourra inverser la tendance. "Derrière ces chiffres, il y a des vies, des drames. Ce sont des personnes qui souffrent et qui meurent à cause de cette insécurité routière."

L'alcool, principale cause des accidents

Les causes des accidents sont en grande partie liées à l'alcool, présent dans près d’un accident mortel sur deux en 2023, et aux stupéfiants, impliqués dans un tiers des accidents mortels. La vitesse excessive et le non-respect des mesures de sécurité, comme le port du casque ou de la ceinture, continuent d’aggraver la situation.

Christophe Gavat, directeur territorial de la police nationale de Guadeloupe • ©Thierry Philippe

©Guadeloupe

Lancement d'une campagne de sensibilisation

Face à cette situation critique, une nouvelle campagne de prévention sera lancée. Portée par l’association Lakazawtis, elle vise à provoquer un électrochoc au sein de la population. Témoignages de victimes, interventions d’artistes et de créateurs de contenus comme Aurélie Gerstenmaier, la campagne sera diffusée sur tous les médias et réseaux sociaux pour toucher le plus grand nombre.

Pour les autorités, le message est clair : il est urgent de prendre conscience des dangers de la route et de changer les comportements pour enrayer cette spirale de tragédies.