Bilan de la criminalité : 307 vols avec armes, 28 homicides volontaires et 130 tentatives d’homicides

Un sentiment d’insécurité en Guadeloupe et des chiffres qui inquiètent les autorités judiciaires. Depuis le début de l’année, et à quelques semaines de sa fin, 307 vols avec armes, 28 homicides volontaires et 130 tentatives d’homicides ont été recensés.

Guadeloupe la 1ère •

Le bilan de la criminalité est hors normes. Depuis le 1er janvier à ce jour, 307 vols avec armes, 28 homicides volontaires et 130 tentatives d’homicides volontaires ont été répertoriés. Une criminalité omniprésente due à "l'existence de bandes qui se livrent à la criminalité organisée liée à du trafic international et local de produits stupéfiants", selon Eric Maurel, le procureur général à la Cour d’appel de la Guadeloupe. Eric Maurel, procureur général à la Cour d’appel de la Guadeloupe Et en matière de délinquance routière : 45 morts sur les routes. Au 28/11/2022, on dénombre 45 tués sur les routes. • ©Guadeloupe.gouv.fr Le bilan est lourd et les causes sont multiples mais la forte augmentation de ces faits inquiète. Tous les services de l’Etat et de la justice sont en alerte comme l’explique Eric Maurel. Il souhaite notamment qu'un "travail éducatif" soit fait auprès de la population et que des sanctions soient mises en place. Eric Maurel, procureur général à la Cour d’appel de la Guadeloupe

partager l'article