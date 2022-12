Billets, armes, munitions, stupéfiants... importante saisie en marge d’une affaire de vol

La police nationale de la Guadeloupe a communiqué, ce vendredi 23 décembre 2022, sur une affaire à rebondissements, impliquant des personnes issues de la communauté haïtienne de l’archipel et qui a débouché sur l’incarcération de six individus.

Tout a commencé le 5 décembre dernier. Ce jour-là, le commerce d’une ressortissante d’Haïti a été la cible d’un vol à main armée ; la somme de 70.0000 euros, qu’elle destinait à ses fournisseurs, a alors été dérobée.

Dès lors, les forces de l’ordre ont fait face à une série de violences volontaires avec armes ; des tentatives de règlement de compte, à la recherche des auteurs du cambriolage.

L’enquête initiale de flagrance, puis sur commission rogatoire, confiée à la Division de l’investigation de proximité du service territorial de police judiciaire de Guadeloupe, a donc permis de procéder à six arrestations, mais aussi à la découverte d’une partie de l’argent, d’armes, de munitions et de produits stupéfiants (voir photos).

La Police Nationale de Guadeloupe est mobilisée au quotidien dans ses missions de sécurité des biens et des personnes et rappelle à la population que les victimes doivent se rapprocher de nos services et, en aucun cas, tenter de se faire justice.