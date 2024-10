Black out à Cuba en raison d'une panne importante de la centrale électrique, le pays plongé dans le noir

Le réseau électrique cubain a été gravement perturbé, ce vendredi 18 octobre, à la suite d'une panne de l'une des principales centrales thermiques de l'île entraînant un black out sur l'île. Cette coupure a fait suite à une panne de courant massive, laissant des millions de Cubains dans le noir et déclenchant une série de mesures drastiques pour maîtriser la situation.

Yasmina Yacou •

Cale faisait plusieurs jours que Cuba vit au rythme des coupures de courant répétées. La dernière panne a été accentuée par l'arrêt soudain de la centrale thermoélectrique Antonio Guiteras, la plus grande de l'île, qui a cessé de fonctionner vers 11 heures ce vendredi matin (18 octobre 2024), selon une annonce du ministère de l'Énergie.

10 millions de foyers cubains sans électricité

Bien que les autorités aient initialement assuré que cet arrêt ne serait que temporaire, le réseau entier est rapidement tombé hors service, plongeant Cuba dans le noir, laissant 10 millions de personnes sans électricité.

Quelques heures avant cette coupure importante, le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz avait tenté de rassurer la population lors d'une allocution spéciale diffusée à la télévision nationale. Il avait reconnu la gravité de la situation tout en soulignant que des mesures exceptionnelles étaient mises en place pour réduire la demande d'électricité. Les cours ont été suspendus, de nombreux lieux publics fermés.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a, lui, réagi via le réseau social X, promettant de faire de la résolution de cette crise une priorité absolue. "Il n'y aura pas de repos jusqu'à sa restauration", a-t-il écrit, soulignant l'urgence de la situation.

Cette panne d'ampleur survient dans un contexte où le réseau électrique cubain est déjà sous forte pression. Ce déficit en électricité est dû à une combinaison de facteurs : l'augmentation de la demande liée à l'augmentation des petites et moyennes entreprises, le recours intensif aux climatiseurs dans les foyers, ainsi que le vieillissement et le mauvais entretien des centrales thermiques.

Le Premier ministre a également imputé le problème à la détérioration des infrastructures et aux pénuries de carburant exacerbées par l'ouragan Milton, qui a rendu difficile l'acheminement des livraisons de carburant vers l'île.

Malgré les promesses de renfort en carburant de la part de la compagnie pétrolière publique, le rétablissement complet de l'électricité reste incertain.

Les responsables cubains n’ont pas indiqué de calendrier pour la remise en service du réseau électrique. Cette panne massive constitue un nouveau creux dans un pays déjà confronté à une crise économique qui s’aggrave et à des pénuries alimentaires généralisées.