Black out en Guadeloupe : des exactions commises dans la soirée, 11 commerces pillés et deux interpellations

Partager :

Plusieurs vols et actes de vandalisme ont été recensés, dans la nuit de vendredi à samedi 26 octobre, dans certains quartiers de Pointe-à-Pitre et des Abymes en Guadeloupe. Plusieurs vidéos, circulant sur les réseaux sociaux, font état de dégradations commises dans la soirée. Au total, 11 commerces ont été pillés, des heurts ont éclaté et les forces de police ont procédé à deux interpellations.

La Guadeloupe se réveille groggy et prend peu à peu la mesure des dégradations commises dans la soirée, après une coupure d'électricité généralisée sur l'ensemble de l'archipel.

Un peu plus tôt, hier soir, le préfet de Guadeloupe, Xavier Lefort, annonçait un couvre-feu généralisé sur l'ensemble du territoire, effectif dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 octobre, à partir de 19h jusqu'à 6h ce matin. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux font état de violences urbaines, de saccages et de pillages de boutiques notamment dans les rues de Pointe-à-Pitre et des Abymes : plusieurs bijouteries et une enseigne de téléphonie sont concernées. 11 commerces pillés Au total, sur la zone de Pointe-à-Pitre et des Abymes, 11 commerces ont été pillés dans la soirée dont un supermarché, une banque et trois bijouteries. Une tractopelle a même servi à faire céder les volets roulants d'une bijouterie bien connue de la rue Frébault à Pointe-à-Pitre ; l'engin a d'ailleurs été laissé sur place par les cambrioleurs, et fait actuellement l'objet de constatations scientifiques de la part des services de police. Pillage au tractopelle, rue Frébault à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe • ©Réseaux sociaux Une bijouterie éventrée de la rue Frébault à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe • ©Laurent Salcède Des barrages en feu ont également été érigés, çà et là sur le territoire ; à proximité du centre culturel Sonis de Pointe-à-Pitre notamment. Un feu d'entrepôt a été signalé dans la zone industrielle de Jarry à Baie-Mahault : à l'arrivée des secours, peu après 19h04, 1000 mètres carrés sur deux niveaux étaient entièrement embrasés. Deux interpellations et des heurts Par ailleurs, des explosions, semblables à bruits de déflagration, ont également été entendues par certains internautes dans la soirée.

Entre 2h45 et 3h du matin, toujours en zone pointoise, des heurts ont éclaté, les forces de police ont essuyé trois salves de tir, dirigées notamment à l'encontre de la brigade de sûreté territoriale et contre le RAID, unité d'élite de la Police nationale. "Deux interpellations ont eu lieu" indique Alexandra Onfray, vice-procureure de la République près du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre : Un des auteurs du casse d'une des trois bijouteries de Pointe-à-Pitre a été interpellé avec un sac plein de bijoux Alexandra Onfray, vice-procureure de la République Des saccages commis, la nuit dernière, dans les rues commerçantes de Pointe-à-Pitre • ©Réseaux sociaux Le volet roulant de la bijouterie, située rue Frébault à Pointe-à-Pitre, n'a pas résisté aux assauts des pilleurs • ©Réseaux sociaux Dans un communiqué, la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe indique que "de nombreuses enquêtes judiciaires, sous la direction du parquet de Pointe-à-Pitre, sont en cours afin d'identifier et d'interpeller rapidement les auteurs de ces exactions". À LIRE AUSSI Violent incendie dans un magasin auto à Jarry

Quelles sont les conséquences du black out en Guadeloupe ?

Partager :