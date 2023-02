Bodan, jeune Haïtien installé depuis 13 ans en Guadeloupe, menacé d’expulsion

Bodan est un jeune Haïtien qui vit en Guadeloupe depuis l’âge de 9 ans. Aujourd’hui, après 13 années passées dans l’archipel, il est menacé d’une mesure de reconduite à la frontière, en ces temps où l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés demande de ne plus renvoyer les immigrés clandestins Haïtiens dans leur pays d’origine, en raison du contexte de violence et de misère, sur place.

En effet, des milliers d'Haïtiens se sauvent actuellement de l'île d'Hispaniola, alors que leur territoire national est en proie à la plus totale déliquescence. La guerre des gangs armés, les violences que ceux-ci commettent, la corruption politique, le Choléra, ou encore la faim, font de la première République Noire, un des pays les plus dangereux au monde, depuis plusieurs mois.

Mais la demande du HCR (Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés) n'a pas été entendue par l'administration française, localement ; celle-ci persiste, en effet, à délivrer des demandes de quitter le territoire, y compris à de jeunes, comme Bodan, dont la mère est en situation régulière en France, de même que sa sœur, née en Guadeloupe.

Son avocat défend actuellement son dossier devant le tribunal administratif. Pour lui, on ne peut pas demander à un jeune de retourner dans un pays en proie à une crise plurielle sans égal, après tant d’années d’éloignement.

Bodan vit avec sa mère ici. Ça fait 13 ans qu’il vit ici. Il a eu son Bac avec mention "assez bien". Lui, tout ce qu’il demande, c’est de pouvoir être régularisé et la loi lui permet d’être régularisé. Haïti, aujourd’hui, ce n’est plus un Etat. C’est le règne des gangs, c’est une insécurité totale, on ne peut plus rien y faire... Alors quand un enfant l’a quitté à l’âge de 9 ans et que, 13 années après, on lui demande d’y retourner, sans père, ni mère, ni aucune autre attache, je me demande bien dans quelles conditions il pourrait y vivre. C’est certainement lui dire tout simplement d’aller se suicider.