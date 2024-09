"Bouger ensemble… pour entretenir la flamme !" : le thème de la Semaine Bleue 2024 invite à combattre la perte d’autonomie

C’est une problématique maintes fois évoquée, ces dernières années : la population de la Guadeloupe est marquée par son vieillissement. Cette évolution doit être anticipée par les pouvoirs publics, en collaboration avec les acteurs professionnels et associatifs concernés. C’est dans ce contexte de la Semaine Bleue, consacrée aux séniors, a débuté, jeudi. De nombreuses manifestations sont organisée par le Département, qui a en charge les politiques liées au grand âge.

"Bouger ensemble… pour entretenir la flamme !"

C’est le thème de la 73ème édition de la Semaine Bleue, à l’échelle nationale ; le pays surfe sur l’organisation, en juillet/août dernier, à Paris, des Jeux Olympiques et paralympiques 2024. L’évènement dédié aux aînés a donc pour but, cette année, de valoriser leur mise en mouvement et de montrer que l'avancée en âge et la vieillesse ne sont pas synonymes de sédentarité, d’immobilisme ou de déclin.

Nous pouvons tous mener des actions de prévention de la perte d’autonomie en luttant, par exemple, contre l’isolement social des séniors, ou encore la dénutrition. Nous pouvons tous favoriser les stimulations cognitives et le sentiment d’utilité sociale.

On rappelle que bien vieillir, c’est surtout bouger, c’est un mode de vie à préserver et c’est vrai que le sport est un vecteur de bien vieillir, en bonne santé et en reculant, le plus possible, la perte d’autonomie. Tel est l’objectif et le message que souhaite faire passer du Conseil départemental et l’ensemble de ses partenaires. À partir de 60 ans, il faut prévenir la perte d’autonomie, puis se préparer à cette phase qui peut être inéluctable, à un moment donné. Dominique Ramzay-Michel, directrice des personnes âgées et des personnes handicapées au Conseil Départemental de la Guadeloupe

Le grand âge, une thématique forte pour les politiques publiques

Cette réalité a été annoncée à maintes reprises : la Guadeloupe est sur le point de devenir l’un des trois départements français les plus âgés. Cela a évidemment une incidence sur les politiques publiques à mener.

En 2030, dans 6 ans, on va s’illustrer par un vieillissement très important de la population, à peu près 30%, donc ce n’est pas négligeable. On doit s’y préparer. Le Département s’attache à contribuer à prévenir la perte d’autonomie. C’est pourquoi nous avons organisé une rencontre avec les professionnels, pour présenter tous les projets qui sont initiés par notre président et la commission des personnes âgées (présidée par Mme Gabrielle Louis-Carabin). Dominique Ramzay-Michel, directrice des personnes âgées et des personnes handicapées au Conseil Départemental de la Guadeloupe

Parmi ses projets, la collectivité va s’attacher, avec le service de gériatrie du CHU, à mettre en place un programme de dépistage des fragilités. Il s’agit désormais de sensibiliser la population concernée, pour qu’elle adhère à cette initiative.

Le choix du maintien à domicile

Le Conseil Départemental de la Guadeloupe a choisi de miser sur le maintien des seniors à domicile. La collectivité s’appuie sur une étude menée localement sur la prise en charge des personnes âgées dans le dispositif de l’accueil familial, qui montre, selon Dominique Ramzay-Michel, que c’est un choix qui porte aujourd’hui ses fruits.

On parle, en France, aujourd’hui, du virage domiciliaire. Ce rivage, nous, au Département de la Guadeloupe, on l’a pris depuis fort longtemps (...). Vous savez que la Guadeloupe se singularise par ce dispositif d’accueil familial, qui existe très peu en France hexagonale. Une personne qui est en accueil familial est considérée comme étant à domicile. Des travaux démontrent aujourd’hui, que cette prise en charge est correcte. Il n’y a pas plus de décès, il n’y a pas plus d’hospitalisation lorsque la personne âgée se trouve en accueil familial. Dominique Ramzay-Michel, directrice des personnes âgées et des personnes handicapées au Conseil Départemental de la Guadeloupe

Reste à renforcer les dispositifs existants, par des équipes pluridisciplinaires, autour des professionnels et des aidants familiaux déjà mobilisés.