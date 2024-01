Bundesliga : Kingsley Coman sorti sur blessure face à Augsbourg, remplacé par Mathys Tel

L'attaquant international français du Bayern Munich, Kingsley Coman, est sorti sur blessure après une grosse vingtaine de minutes de jeu à Augsbourg, ajoutant son nom à une longue liste de blessés pour les Munichois depuis quelques jours. Il a été remplacé par l'autre guadeloupéen du groupe, Mathys Tel.

Pour l'ouverture du score munichoise sur un corner de Raphaël Guerreiro à la 23e minute de jeu, Kingsley Coman s'est arraché au second poteau pour essayer de remettre en jeu une déviation de Leon Goretzka au premier poteau. En embuscade, Aleksander Pavlovic n'a pas tremblé pour marquer son premier but avec le Bayern.

Blessé sur cette action, Coman a été soigné et a rejoint le banc de touche du Bayern aidé par deux membres du staff bavarois, sans poser le pied gauche au sol.

Kingsley Coman recevant des soins suite à sa blessure contre Augsbourg, 27 janvier 2024 • ©SVEN HOPPE / DPA

Il a été remplacé par son compatriote, l'autre guadeloupéen du Bayern, Mathys Tel (26e).

Mathys Tel contre Leipzieg, 30 septembre 2023 • ©MATTHIAS SCHRADER / AP

"C'est une blessure à un genou. On doit attendre que les images en disent plus, mais ça a l'air d'être une blessure grave, parce que c'était douloureux et qu'il était impossible de continuer. On va vérifier les ligaments demain à l'imagerie. Je ne veux pas spéculer", a expliqué Thomas Tuchel après la rencontre au micro du diffuseur Sky.

Cette blessure intervient moins de trois jours après un match en retard de la 13e journée contre l'Union Berlin (victoire munichoise 1-0), au cours duquel les défenseurs français Dayot Upamecano et autrichien Konrad Laimer, ainsi que le milieu de terrain défensif allemand Joshua Kimmich, s'étaient blessés.

Laimer va manquer jusqu'à huit semaines et Upamecano devrait être absent trois semaines, selon la presse allemande.