"C'est grâce à nous que vous avez la CAF et le RSA"... En Martinique, un gendarme sanctionné pour propos "inacceptables"

Un gendarme adjoint volontaire a été suspendu lundi (13 novembre 2023) en Martinique, après avoir tenu des propos "inacceptables" selon la préfecture, lors d'une altercation avec des militants indépendantistes dimanche (12 novembre 2023).

Guadeloupe La 1ère avec AFP et Martinique La 1ère •

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le militaire a déclaré "c'est grâce à nous que vous avez la CAF et le RSA", après avoir été invectivé par des militants indépendantistes, lors d'un rassemblement illégal sur un terrain agricole.

La préfecture de la Martinique a condamné lundi ces propos jugés "inacceptables" dans un communiqué. "Aucun territoire de la République ne peut faire l'objet d'un tel mépris", a précisé le préfet Jean-Christophe Bouvier, qui a demandé au commandant de la gendarmerie de la Martinique de "prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ce militaire".

©Guadeloupe

Interrogé par l'AFP, le général William Vaquette, commandant de la gendarmerie de Martinique, a également condamné les propos tenus par ce gendarme, et a confirmé que des sanctions avaient été prises.

Le gendarme adjoint volontaire âgé de 24 ans, recruté il y a un an en Martinique après avoir effectué ses six semaines de formation réglementaire, a été suspendu de ses fonctions et sera renvoyé en France hexagonale, le temps de l'instruction du dossier disciplinaire, selon la gendarmerie.

À ce stade, il est peu probable que son contrat de gendarme adjoint volontaire soit renouvelé. Général William Vaquette à l'AFP

Selon le patron de la gendarmerie de Martinique, c'est une mesure ferme, "car il faut sanctionner toutes les déviances individuelles pour protéger l'ensemble du corps de la gendarmerie".