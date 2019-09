Les campus de l'Université des Antilles ont fait leur rentrée

RENTREE UNIVERSITAIRE A FOUILLOLE

Les effectifs cette année sont en hausses sur les deux sites. En Guadeloupe, par exemple, ils sont 1756 nouveaux étudiants inscrits en première année, c’est 20.7% de plus que l’année dernière et il reste encore quelques jours pour s’inscrire (jusqu’au 14 septembre).Il s’agissait également d’une première pour Jean Len Léticée l’actuel vice-président du pole Guadeloupe. Il a été élu en Juillet dernier en Conseil de Pôle.Les nouveaux étudiants ont pu, pour certains, lever leurs derniers doutes grâce au village qui avait été mis à leur disposition avec la plus part des interlocuteurs idoines....de la CAF à KARULYS en passant par le CROUSS, sans oublier bien sur les institutionnels comme la Région...C'était aussi jour de rentrée sur le campus de Schoelcher en Martinique; une ambiance semblable à celle qui régnait au même moment à Fouillole.Voir : Rentrée 2019 : l'Université des Antilles accueille ses nouveaux étudiants