Rentrée 2019 : l'Université des Antilles accueille ses nouveaux étudiants

#Rentrée2019 Journée d'accueil des nouveaux étudiants à @UnivAntilles, le recteur @PascalJanTweets souhaite une excellente rentrée et année scolaire 2019-2020 aux futurs diplômés de Martinique pic.twitter.com/g9boHZwgDI — Académie de Martinique (@acmartinique) September 3, 2019

Des effectifs en hausse

Après les écoliers, collégiens et lycéens, c'était ce mardi matin (3 septembre 2019), au tour des étudiants de l'Université des Antilles (UA), de faire leur rentrée. Si un climat de conflit règne depuis plusieurs mois entre les pôles de Martinique et de Guadeloupe, le campus de Schoelcher était pourtant sur son 31 pour accueillir ses nouveaux étudiants.Au programme de cette journée aux allures de gala, une dizaine de stands, une représentation musicale, des ateliers et des lots à gagner. Toutes les conditions étaient réunies pour séduire les nouveaux arrivants.Le Président de l'Université, Eustache Janky, présent lors de l'événement, s'est exprimé face à l'assemblée, de même que Pascal Jan, le recteur de l'académie de Martinique.Ce sont quelques 2 603 étudiants qui seront inscrits cette année à l'UA, soit une légère hausse par rapport à l'année dernière. Des chiffres qui devraient certainement encore évoluer puisque les inscriptions demeurent ouvertes jusqu'au 21 septembre 2019.Par ailleurs, aucune information n'est pour l'instant communiquée concernant l'ouverture de nouveaux postes. Le recrutement d'enseignants chercheurs se faisant en fonction des besoins et du calendrier ministériel. Deux nouvelles filières font leur apparition cette année avec les licences d'art du spectacle et de sécurité des biens et des personnes.