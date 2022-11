Capesterre-Belle-Eau : le cimetière des esclaves, un lieu mystique

A Capesterre-Belle-Eau, la section Saint-Sauveur abrite l'un des cimetière des esclaves de Guadeloupe. Près de l'Habitation Bois-Debout, un chemin de terre qui longe une bananeraie mène à un sous-bois. Là-bas, se trouve une stèle où sont déposées fleurs et bougies. Il y aurait une centaine tombes, en terre battue, entourées de conques de lambis.

Eddy Golabkan et Ludovic Gaydu •

À Capesterre-Belle-Eau, à proximité de l’habitation Bois-Debout, en suivant un petit sentier, se trouve l'un des cimetières des esclaves de Guadeloupe. Une stèle gravée, portant l’inscription : « À la mémoire de nos ancêtres esclaves. Honneur et Respect » permet de savoir qu'il s'agit de l'emplacement d'un cimetière d'esclaves. Là-bas, une centaine de tombes en terre battue sans nom sont entourées de conques de lambis, surmontées d'une croix avec la tête orientée vers l'Afrique. Un lieu de mémoire modeste, et mystique, qui rappelle, non sans émotion, la période de la colonisation et de l'esclavage.