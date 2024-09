"Casser la spirale de la délinquance et la violence, lutter contre tous les trafics" : les priorités pour la Guadeloupe du nouveau commandant de gendarmerie, Christophe Perret

Le nouveau Général de brigade, Christophe Perret, a pris officiellement le commandement de la gendarmerie de Guadeloupe, ce jeudi, à la caserne Bonne-Terre de Saint-Claude. L'occasion pour le commandant, dont c'est le premier poste outre-mer, de fixer ses priorités pour la guadeloupe, avec en premier lieu la lutte contre la délinquance et les trafics, sans oublier la sécurité routière.

Nommé depuis le 2 septembre, le Général de Brigade Christophe Perret, a pris officiellement le commandement ce jeudi de la gendarmerie de Guadeloupe, au cours de la cérémonie qui s'est tenue à la caserne de Bonne-Terre de Saint-Claude. Âgé de 51 ans, marié avec quatre enfants, le nouveau commandant a une expérience importante dans le domaine de la coopération internationale et les relations avec l'Europe. La Guadeloupe est son premier poste de commandement outre-mer.

Christophe Perret, Commandant de la gendarmerie de guadeloupe : son parcours • ©Thierry Philippe - Guadeloupe la 1ère

Bien que sa prise de fonction date de 10 jours, le nouveau commandant a déjà étudié le territoire et fixé un certain nombre de priorités. Délinquance, violence, trafics et sécurité routière en sont les axes principaux.

Christophe Perret, Commandant de la gendarmerie de guadeloupe : ses priorités • ©Thierry Philippe - Guadeloupe la 1ère

Cette semaine sa première action de terrain a été de présenter les mesures prises en lien avec le rectorat de Guadeloupe, pour la sécurité des établissements scolaires.