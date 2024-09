Rentrée scolaire en Guadeloupe : la gendarmerie mobilisée pour la sécurité des établissements

En cette période de rentrée scolaire les forces de l’ordre renforcent les contrôles aux abords des établissements. L'objectif est de faire de la prévention et de sensibiliser les chauffeurs de bus, et les parents d’élevés sur le respect des règles de sécurité routières. Des opérations ponctuelles en lien avec le rectorat qui vont se renouveler durant toute l’année.

Faire de la prévention aux abords des établissements scolaires, ce n'est pas la première fois que la gendarmerie, s'implique dans ces opérations de sécurité ponctuelles en période de rentrée. La sécurité prend différentes formes, la sécurité routière bien sûr mais pas seulement.

Contrôle de gendarmerie devant un établissement à Baie-Mahault • ©gendarmerie 971

Des actions menées en partenariat avec le rectorat, comme le précise le général Christophe Perret, commandant de la gendarmerie de Guadeloupe.

Ces opérations ponctuelles vont se renouveler toute l'année car elles permettent de rassurer les communautés scolaires des différents établissements. Au collège des Roches gravées à Trois Rivières, la principale Catherine Décilap apprécie la présence des gendarmes.

Plus généralement la gendarmerie est très impliquée dans les établissements scolaires en matière de prévention de la sécurité. Violence verbale, addictions, trafic de stupéfiants restent des fléaux contre lesquels il faut lutter quotidiennement et les gendarmes interviennent en s'adaptant selon le niveau des élèves. Ainsi en primaire, les gendarmes insistent par exemple sur les incivilités et les violences verbales.