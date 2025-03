Ce qu'il faut savoir sur la signification de la Mi-Carême en Guadeloupe, entre temps religieux et défilé de carnaval

Ce jeudi 27 mars marque la Mi-Carême, à savoir les 20 jours écoulés depuis le mercredi des cendres et sans tenir compte des dimanches. Le Carême qui dure 40 jours et 40 nuits, se consacre à la préparation de Pâques, notamment pour les catéchumènes qui seront baptisés à ce moment-là. Nous sommes donc ce jeudi, en plein milieu d’une période de vive repentance dans le calendrier catholique. En Guadeloupe c'est l'occasion également d'un dernier défilé carnavalesque en rouge et noir.

Cette quadragésime est instituée dans l'Eglise en 325, à l'occasion du concile de Nicée. Le Carême dure 40 jours à l'exemple du Christ, contraint de jeûner 40 jours et 40 nuits dans le désert. La Mi-Carême marque la moitié du Carême, à savoir 20 jours avant les fêtes de Pâques.

Une origine qui remonte au Moyen Âge

Pour autant, rien dans le calendrier liturgique n’indique cette mi-temps. Prières et offices ont la même tonalité que les jours qui l’entourent. Son origine remonte au Moyen Âge, où la foi était plus qu’un aspect de la vie spirituelle, un véritable pilier de la société. Les rois entretenant d’ailleurs une relation sacrée et directe, avec l’Église.

Alors, pourquoi donc scinder ce temps fort du carême, obligatoire et particulièrement sévère à l’époque, avec un moment festif ? En fait, si la mi-carême symbolise une contestation à cette rigueur, elle relève aussi visiblement d’un certain “bon sens économique” comme le dit la conférence des évêques de France. Elle permet en effet de ne pas perdre certaines denrées périssables, comme les œufs.

Le divertissement toujours présent

Un “break” dans la Sainte quarantaine qui se caractérise différemment avec le temps et selon le lieu, toujours avec le divertissement en fil rouge.

Dans certaines régions du Canada il s’agit de défilés de maison en maison, en petits groupes déguisés essayant de ne pas se faire reconnaître. Plus récemment des festivals sur plusieurs jours.

À Paris les premières traces écrites remontent à 1659. Puis la Mi-Carême c’est la fête des blanchisseuses, des charbonniers et des porteurs d’eau. Plus récemment le Carnaval des Femmes de la mi-carême, célébré non pas le jeudi, mais le dimanche qui suit.

En Guadeloupe, la Mi-Carême est fêtée le jour même et rime surtout avec sortie carnavalesque en rouge et noir et manifestation culturelle. C'est un jour férié sur l'archipel et dans les Îles du Nord.