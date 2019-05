Cet homme nommé Louis Delgrès

Le héros de ce jour, dans ce mois de commémorations qu'est le mois de mai pour la Guadeloupe, c'est incontestablement le colonel Louis Delgrès. Lui et ses hommes qui, en un tel jour en 1802, ont choisi de mourir s'ils ne pouvaient pas vivre libres, sur cette terre de Guadeloupe

L e héros de la mémoire collective des Guadeloupéens Son effigie s'est retrouvée sur un timbre et sa statue trône désormais en plusieurs lieux publics de la Guadeloupe. L'auteur du fameux cri de 1802 a certes trouvé une place symbolique au Panthéon, mais il régnait déjà dans le panthéon des mémoires collectives en Guadeloupe.



Sans toujours trop savoir qui il est vraiment, les Guadeloupéens en ont fait un héros, leurs héros. Avec Ignace, Palerme, Massoteau, Codou, Jacquet et les 200 combattants de 1802, il fait partie de ses résistants à l'oppresseurs, ceux que Napoléon avait chargé de rétablir l'esclavage aux Antilles.

Avant l'arrivée de Richepance, Delgrès et ses compagnons qui composent une armée guadeloupéenne qui avait contribué à maintenir la Guadeloupe sous le drapeau français en combattant contre les envahisseurs Anglais, ont un idéal républicain et ne peuvent imaginer que la mère-patrie puisse vouloir rétablir l'esclavage aboli depuis près de huit ans.

Leur déception est à son comble quand ils comprennent la réalité de la mission de Richepance. Chacun ira alors vers son destin. Et ceux qui auront fait le choix de se rendre à Richepance seront exécutés en place publique, pour l'exemple. Delgrès, un homme, un destin

Rien ne prédestinait ce fils d'un fonctionnaire du Roi et d'une Martiniquaise, né à Saint-Pierre de la Martinique un 02 avril 1766, au destin qui a été le sien. Rien, si ce n'est cet idéal républicain qu'il avait épousé au plus profond de lui-même.

Il avait 13 ans quand la Révolution éclate en France, 18 ans quand lui, né libre, vit la 1ère abolition de l'esclavage. Un élan de liberté qui lui donne envie de se mettre au service d'une telle République et surtout, de la défendre contre tous ceux qui la menacent.

Il le fera contre les Anglais, principaux soutiens des royalistes qui veulent combattre le République et ses principes. Il le fera contre les soldats de Napoléon venus porter atteinte à ce principe de la République : la liberté de tous les hommes et les femmes qui vivent sur les terres de la République. L'épopée dramatique

Il n'aura d'ailleurs pas attendu leur arrivée pour être convaincu de leur mission néfaste pour la liberté. Au contraire de son collègue Pélage qui veut croire que Richepance saura entendre et comprendre ces combattants qu'ils sont eux aussi, Delgrès s'organise dés le début du mois.



Le 6 mai, la décision est prise de tout entreprendre pour résiter face aux émissaires de Napoléon.

Le 10 mai, il écrit la déclaration que l'on résume aujourd'hui en disant "Vivre libre ou mourir" mais qui souligne d'abord à propos de Bonaparte et de Richepance qu' "il existe des hommes malheureusement trop puissants par leur éloignement de l'autorité dont ils émanent , qui ne veulent voir d'hommes noirs , ou tirant leur origine de cette couleur , que dans les fers de l'Esclavage"



Pour Louis Delgrès, les Guadeloupéens doivent comprendre que "puisque le système d'une mort lente dans les cachots continue à être suivi , eh bien ! Nous choisissons de mourir plus promptement."

A l'arrivée des soldats de Richepance, Delgrès et Ignace organisent la résistance au Fort Delgrès. Mais, malgré un ralentissement de leur progression, Richepance et ses hommes gagnent du terrain. Et les combattants Guadeloupéens sont poussés dans leur derniers retranchements, Baimbridge pour Ignace, le Matouba pour Delgrès.



Mais Delgrès sait que le combat est perdu. Il propose alors à ss soldats d'aller jusqu'au bout de l'engagement qu'ils avaient pris ensemble " Vivre libre ou mourir"...Ils installent alors des barils de poudre autour d'eux et attendent l'arrivée des soldats français pour les faire exploser afin d'en emporter encore quelques uns avec eux dans la mort.

Un acte qui en a fait pour toujours le héros de la Guadeloupe.

