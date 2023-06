Championnat académique de calcul mental : les finalistes ont planché ce jeudi !

17.000 au départ, quelques dizaines en finale et une poignée à l’arrivée... les participants au Championnat académique de calcul mental ont tous le mérite de s’être frotté aux multiples énoncés concoctés pour leur secouer les méninges. Coup d’œil sur les ultimes épreuves, suivies depuis les écoles de tout l’archipel... et depuis les locaux de Guadeloupe La 1ère.

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda •

La finale de la 16ème édition du Championnat académique de calcul mental était organisée ce jeudi matin (8 juin 2023), de 9h00 à 11h00. Comme chaque année, l’antenne radio de Guadeloupe La 1ère était partie prenante de cet évènement. Les énoncés étaient lus par les professeurs, en direct, durant l’émission de Jordan Rizzi. Outre ceux qui étaient sur place, dans la station, les participants étaient donc à l’écoute, depuis leurs salles de classe.

Un championnat motivant

L’objectif des élèves était de trouver le maximum de bonnes réponses, dans le temps imparti, soit 5 à 15 secondes, en fonction des exercices.

Près de 17.000 élèves des classes élémentaires (CP au CM2) et de 6ème ont participé à ce concours à l’initiative de la Mission académique mathématiques 1er degré, cette année, dès le mois de septembre. Des manches ont été disputées chaque semestre. Il y a eu des sélections par école, puis par circonscription, jusqu’à la finale académique d'aujourd’hui.

Cette opération a pour objectif principal de dynamiser l’enseignement et la pratique quotidienne du calcul mental. Via ce projet, les enseignants peuvent challenger leurs élèves, motiver leurs progrès et les mener sur le chemin de la réussite.

L’idée c’est vraiment, par le biais de ce concours, de développer la pratique du calcul mental, qui a tout son intérêt, même dans le quotidien... Véronique Couchi, conseillère pédagogique de la circonscription de Baie-Mahault, en charge des mathématiques.

Véronique Couchi, conseillère pédagogique de la circonscription de Baie-Mahault, en charge des mathématiques • ©Alexandre Houda et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

Depuis 2008, de plus en plus d’enseignants, d’élèves et de parents se prennent au jeu. Passer les étapes, pour tous, est toujours source de fierté partagée.

Les mathématiques riment alors avec plaisir, mais pas seulement !

C’est important que nos élèves, qui sont nos citoyens de demain, puissent avoir des armes, des outils, pour avoir une capacité de libre arbitre, d’analyse des informations, notamment quantifiées (quand on parle de chiffres), qu’ils trouvent sur Internet, à l’ère des réseaux sociaux, des fake news (...). Gilles Le Curieux, inspecteur d’Education nationale

Gilles Le Curieux, inspecteur d’Education nationale • ©Alexandre Houda et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

"Silence, on calcule !"

27 des finalistes étaient au cœur de la station de Guadeloupe La 1ère, pour la dernière série d’épreuves ; ceux de la circonscription de Baie-Mahault.

Dans chaque groupe, concentrés, appliqués, tous ont fait travailler leurs méninges... malgré le stress, pour certains.

Coup d'oeil sur le déroulé des épreuves • ©Alexandre Houda et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

À 11 ans, Juanita a toujours été une amoureuse des calculs. Si aujourd’hui elle a trouvé le niveau plutôt relevé, elle entend bien continuer ses efforts, pour les prochaines éditions. Sa maman, Célia, l’encourage.

Juanita et sa maman • ©Alexandre Houda et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

Champions ou pas, félicitations à tous ceux qui se sont prêtés au jeu ! Et poursuivez sur votre lancée !