CHANTIER. Une piste cyclable entre Fond-Sarail et Lauricisque verra le jour en juin

Près de 4 km de piste cyclable seront aménagés dont plus de la moitié de piste neuve pour relier Fond-Sarail à Baie-Mahault et Lauricisque à Pointe à Pitre. Objectif de ce schéma d'aménagement vélo/route, sécuriser les usagers vulnérables, cyclistes et piétons. Les communes de Deshaies, Sainte-Anne et Basse-Terre auront, elles aussi, leur piste cyclable.

Visite de terrain ce mardi matin pour les équipes de la Région Guadeloupe et Routes de Guadeloupe. Au programme, le point sur le chantier de la piste cyclable entre Fond Sarail à Baie-Mahault et Lauricisque à Pointe-à-Pitre. Un projet qui rentre dans le cadre du schéma vélo/route qui vise à sécuriser les cyclistes et les piétons. Pierre-Jean Arbau, Directeur Général Adjoint Technique de Routes de Guadeloupe : Pierre-Jean Arbau, Directeur Général Adjoint Technique Routes de Guadeloupe • ©Eddy Golabkan et Ronhy Malety - Guadeloupe la 1ère S’agissant de la liaison entre Fond-Sarail Baie-Mahault et Lauricisque Pointe-à-Pitre, l'essentiel des travaux a déjà été réalisé le long de la RN11 entre le giratoire de Fond-Sarail et La Jaille (piste bétonnée). L'essentiel des terrassements a également été réalisé, le long du Boulevard des Armées entre La Jaille et la passerelle (Reste à réaliser le bétonnage de la piste).

Le montant des travaux s'élève à 4,3 millions d’euros. Comprenant un cofinancement de l’Etat, pour un total de 755 439,00 €. Un cofinancement complémentaire du FEDER sur le PO 2021-2027 est également envisagé. La fin des travaux est prévue pour juin 2024. D'autres pistes sont également prévues dans d'autres communes de Guadeloupe, comme l'explique Ary Chalus, Président de la Région Guadeloupe, sur le chantier de la piste ce mardi matin : Ary Chalus, Président de la Région Guadeloupe • ©Eddy Golabkan et Ronhy Malety - Guadeloupe la 1ère Les trois prochains projets de piste cyclable envisagés : RN2 Aménagement en faveur des modes actifs entre Ziotte et le bourg de Deshaies

RN4 Aménagement en faveur des modes actifs entre Ffrench et Castaing à Sainte-Anne

RN2 Liaison cyclable Boulevard maritime - Passerelle Galion Basse-Terre

