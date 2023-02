Me Charles Nicolas suspendu par le conseil de l'Ordre des avocats

Affiche promotionnelle de l'avocat Me Charles Nicolas.

Les membres du Conseil de l'Ordre des avocats, réunis jeudi et vendredi dernier (23 et 24 février 2023), ont rendu une décision après la demande de suspension d'activité à l'encontre de Me Charles Nicolas, émanant du juge d'instruction. Demande accordée par la commission disciplinaire de l’Ordre des avocats.

Après plus de 96 heures, la commission disciplinaire de l’Ordre des avocats a rendu publique sa décision, après d’âpres échanges. Ses membres étant partagés. L'Ordre a décidé de le suspendre provisoirement avant de rappeler le principe de la présomption d'innocence. Eu égard aux intérêts de chacun, à l'impact de cette affaire et à la nature des faits pour lesquels Maître Charles Nicolas a fait l'objet d'une information judiciaire, le Conseil de l'Ordre, après en avoir délibéré, a décidé de prononcer une suspension provisoire. Communiqué de Josselin Troupé, Bâtonnier de l'Ordre des avocats Une décision prise pour 6 mois. Elle pourra faire l’objet d’un recours en appel. La mesure qui fait partie de son contrôle judiciaire peut être renouvelée une fois. La demande de suspension d’activité de l’ancien double bâtonnier émane de la juge d’instruction dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire. Charles Nicolas est mis en examen pour blanchiment aggravé, abus de confiance aggravé et escroquerie.

