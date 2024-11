Charlot Guizonne a fêté ses 100 ans !

"Aujourd'hui, tu as 100 ans, Charlot !", s'exclament, en chœur, les proches de Charlot Guizonne, réunis à Château Gaillard, au Moule, pour le célébrer, ce samedi 2 novembre.

Le patriarche Charlot, "Lolo" pour les intimes, a une sacrée conception de la vie.

Le vieil homme a eu une vie professionnelle trépidante : "J'ai été charron, j'ai aussi été forgeron, celui qui fait le cerclage des roues de la charrette. J'ai ensuite été charpentier, puis menuisier. J'ai aussi été agriculteur, j'ai toujours planté, j'ai toujours aimé nourrir", énumère Charlot Guizonne, tout sourire.

Je l'ai attendu... Quand ça a été le bon moment pour lui, il est venu chez ma mère, se présenter et demander ma main. Et on s'est mariés. Depuis tout ce temps, on s'entend toujours aussi bien.