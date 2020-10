Chirurgiens-dentistes en temps de Coronavirus

Depuis la reprise des cabinets dentaires, les professionnels ont dû s'adapter. Révision, aménagement et renforcement des conditions sanitaires C'est tout le fonctionnement des cabinets qui a été revu et corrigé. Avec souvent des investissements nouveaux pour garantir la sécurité sanitaire

Mesures exceptionnelles liées au Covid-19 : une FAQ pour les professionnels de santé L’Assurance Maladie a d'ailleurs élaboré une foire aux questions (FAQ) pour répondre aux principales interrogations des professionnels de santé sur les mesures exceptionnelles qu’elle a mises en place à l’occasion de l’épidémie de Covid-19.Cette FAQ est réactualisée régulièrement.

Depuis la crise sanitaire, recevoir des soins dentaires relève d'un protocole préconisé par la Haute Autorité de Santé (HAS). Publié en mai dernier, il a évolué avec le temps non sans réaffirmer les principales mesures?De fait, les praticiens ont dû adapter leur cabinet à ces exigtences sanitaires et s'efforcer au mieu de s'y conformer.Elle suppose plusieurs points rappeler en permanence par la HAS :- Une organisation fonctionnelle et matérielle particulière des locaux professionnels doit être mise en place.- Le personnel doit être formé et informé de cette nouvelle organisation.- Une évaluation préalable des patients doit être effectuée afin, notamment, de détecter ceux à risque de développer une forme grave de la maladie, ceux en contact avec un patient avéré COVID-19 et ceux qui sont eux-mêmes COVID-19- Une évaluation préalable des patients doit être effectuée afin, notamment, de détecter ceux à risque de développer une forme grave de la maladie, ceux en contact avec un patient avéré COVID-19 et ceux qui sont eux-mêmes COVID-19 avéré.- Le report de certains actes est nécessaire en fonction des situations cliniques. Par exemple, en attente des critères de guérison, les soins bucco-dentaires non-urgents doivent être reportés chez les patients avérés COVID-19.- Une planification particulière des rendez-vous et une procédure spécifique d’accueil des patients sont nécessaires afin, notamment, de limiter les contacts entre les patients et de limiter la contamination du cabinet dentaire.- L’équipe du cabinet dentaire doit disposer d’une tenue professionnelle et des équipements de protection individuelle adaptés à chaque situation.Une liste de recommandations pas toujours facile à mettre en oeuvre mais, pour la plupart des praticiens, il s'agit de se protéger soi-même, de protéger ses employés et de protéger ses patients.