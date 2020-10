Christian Gatoux s'est éteint ce vendredi, victime du coronavirus

Loyal, expérimenté, engagé... ils sont nombreux à rendre hommage à leur ami et ancien collaborateur. Christian Gatoux s'est éteint à l'âge de 68 ans. Sa vie durant, il s’est toujours particulièrement investi dans ces différentes missions administratives qui lui valent la reconnaissance de tous

Une personnalité qui ne laissait personne indifférent.

Eaux d'Excellence, son dernier challenge

Les réactions

Immense tristesse et frayeur de vous annoncer le décès paisible au CHU de mon brillant collaborateur et ami d'exception Christian Gatoux. Que son âme repose en paix, bercée par l'amour de ceux qui aujourd'hui le pleurent !!! Au nom de sa mémoire, protégez-vous du Covid 19 et protégez les autres

salue en Christian GATOUX un grand et fin connaisseur de la chose publique, fort d’une expérience très riche dans les plus hautes fonctions administratives du pays, passant notamment par le CHU, le Conseil départemental de la Guadeloupe et la Ville des Abymes.

Dans la dernière étape de sa carrière, au côté d'Eric JALTON et avant lui de Jacques BANGOU, il aura grandement contribué à structurer la communauté d'agglomération Cap Excellence pour en faire très vite un outil efficace de développement et d’aménagement.

La présidente du Département a une pensée pour sa famille, pour ses proches et pour son ami Eric qui perd l'un de ses plus proches collaborateurs. Au nom de l'ensemble des élus du Conseil départemental, elle adresse à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.

Avec sa part d'ombre et de lumière, Christian Gatoux aura régné sur la sphère politico administrative de la Guadeloupe durant plus de 40 ans. Ses amis le décrivent comme un épicurien, un homme de conviction, un ami d'une grande loyauté qui savait se faire entendre avec douveur et fermeté.Derrière ce grand gaillard à la mine sévère et à l'allure austère, se cahait un homme d'une grande tendresse. Christian Gatoux était avant tout un fonctionnaire, un redoutable administratif, un meneur d'hommes mais surtout, un fin stratège.De vie, il en a eu plusieurs : d'abord un brillant étudiant en droit qui va décrocher son doctorat, ensuite une carrière administrative dans la fonction publique hospitalière qui le mènera à la direction générale adjointe du CHU de la Guadeloupe.Puis il sera tour à tour directeur de cabinet du Conseil Général sous les mandatures de Marcellin Lubeth et Jacques Gillot, et plus tard, directeur général des services de Cap Excellence où il a participé activement au rayonnement et à la mise en place de cette communauté d'agglomération.Mais son fait d'arme le plus marquant restera celui du 18 juin 1995. Au côté de son ami feu René-Serge Nabajoth, il remportait les élections municipales des Abymes, mettant un terme à trente années de jaltonisme. Pour ce faire, il avait conçu avec d'autres, une machine à gagner, le Mouvement Abymien.L'homme fut aussi conseiller Régional de la Guadeloupe.Esprit libre, travailleur acharné, il était souvent sollicité pour être le médiateur dans de nombreux conflits.Ces derniers mois, Christian Gatoux s'était octroyé un nouveau challenge : Président de la régie d'Eaux d'Excellence, il voulait participer activement, à la mise en place du syndicat unique de l'eau. Mais le sort, la Covid 19, en a décidé autrement. Après plusieurs semaines de lutte acharnée contre le virus, il s'est éteint à l'âge de 68 ansDès l'annonce de son décès les réactions ne se sont pas faites attendre. Etre en premier lieu, celles de tous ceux qui ont travaillé avec lui.Eric Jalton, :Josette Borel-Lincertin :D'autres réactions seront ajoutées progressivement à cet article