Christopher Cambronne, nouveau docteur en écologie, à l’avenir prometteur

Depuis le mardi 13 décembre 2022, la Guadeloupe compte un nouveau docteur en écologie : Christopher Cambronne, qui a brillamment soutenu sa thèse, ce jour-là, sur le campus de Fouillole, du pôle guadeloupéens de l’Université des Antilles (UA).

Le thème qu’il a développé portait sur la "Biologie et génétique des populations du Pigeon à couronne blanche Patagioenas leucocephala, et du Pigeon à cou rouge P. squamosa : application à leur conservation".

Cette soutenance est venue conclure un long cheminement, perturbé par la crise sanitaire. D’où l’immense fierté, à la clé, pour Christopher Cambronne.

Six longues années qui ont été entachées par le Covid, qui m’a bloqué dans la progression de mes travaux. Et, au bout de ces six longues année, il y a une énorme fierté d’obtenir le grade de docteur en écologie. Les opportunités qui s’ouvrent derrière sont aussi très intéressantes, notamment pour les espèces gibier de la Caraïbe. Et j’espère de tout cœur contribuer à l’acquisition des connaissances et apprendre à comprendre ces espèces pour mieux les préserver.