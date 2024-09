Cicatrisation des plaies diabétiques 3/3 : via sa thèse, Laura Accipé démontre les effets potentiellement bénéfiques du Galba

On reparle de cette thématique importante, notamment en Guadeloupe où 300 amputations des membres inférieurs sont pratiquées chaque année : la cicatrisation des pieds diabétiques. Le galba peut aider en la matière. C’est ce qu’a commencé à démontrer Laura Accipé, via sa soutenance de thèse. Un travail de recherche très documenté, qui lui vaut son titre de docteur.

Quels sont les effets du Calophyllum calaba L. (Nom scientifique du Galba) sur la cicatrisation des plaies des pieds diabétiques ? Tel est l’objet de la soutenance de thèse, présentée mercredi matin (12 septembre 2024), au pôle Guadeloupe de l’université des Antilles (UA) par Laura Accipé. La détentrice d’un master en biologie moléculaire est désormais docteur, puisqu’elle a reçu les félicitations du jury, pour ses recherches.

Les félicitations du jury pour des recherches sur un sujet important

Laura Accipé est une femme de 30 ans, mère de 3 enfants et enceinte de 7 mois.

Obtenir sa thèse de doctorat, c’est un peu comme une délivrance.

Je sais que mon sujet de thèse est très intéressant pour la population guadeloupéenne. Mais je ne m’attendais pas à autant d’éloges. Je suis vraiment touchée de cette distinction. Laura Accipé, jeune docteur en biologie

Sa thèse tient sur 300 pages. Un contenu synonyme d’espoir pour la Guadeloupe, où le diabète fait des ravages. La recherche avance, pour démontrer les bienfaits du galba, plante qui pousse localement, sur la cicatrisation des patients.

On peut surtout dire que c’est un fort potentiel et qu’il faudrait poursuivre les études. Parce que, pour le moment, je n’ai pas de preuve sur le patient directement. Là, ce que je sais, c’est que potentiellement le galba a vraiment un effet prometteur (...). Laura Accipé, jeune docteur en biologie

Encore faut-il avoir les moyens de continuer sur cette voie. Le parcours correspondant est loin d’être un long fleuve tranquille.

Durant les 3 années de sa formation doctorale, Laura Accipé a pu compter sur la mobilisation de son équipe, en particulier de sa directrice de recherche, Sylvie Bersion, enseignante et chercheuse à l’UA. Et, au final, la jeune doctoresse a su convaincre les jurés.

Ses recherches ont été cofinancées, à hauteur de 160.000 euros, par le laboratoire Phytobòkaz et la Région Guadeloupe.

Le pied diabétique au cœur des préoccupations de nombreux chercheurs

Les plaies et la cicatrisation du pied diabétique étaient les objets d’un Congrès médical international, qui s’est tenu du 1er au 4 septembre 2024, à Cuba. Un rendez-vous auquel a participé une délégation de professionnels guadeloupéens.

Sur place, comme leurs confrères venus du monde entier, ils ont été informés des résultats probants obtenus par un traitement développé par un chercheur cubain : Heberprot-P.

Les participants y ont aussi découvert les vertus du galba, dont le laboratoire guadeloupéen Phytobòkaz tire une huile cicatrisante et objet des recherches de Laura Accipé. Des échanges doivent se poursuivre, entre les acteurs locaux et ceux du Centre national d’investigation scientifique de Cuba (CNIC), en vue d’essais cliniques et, si les résultats sont pertinents, l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché.

