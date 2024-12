Concours "Dessine-moi ta police" : la police nationale lance un défi aux jeunes guadeloupéens

Comment voyez-vous la police nationale ? Quelle consigne de prévention retenez-vous, parmi celles que les agents veulent faire respecter ? Dites-le avec un dessin ! C’est l’objet du concours "Dessine-moi ta police", ouvert aux moins de 17 ans.

Un dessin sur le thème de la police, accompagné d’une consigne préventive en lien avec les missions des forces de sécurité : voilà ce que demande la police nationale aux enfants et jeunes de Guadeloupe, dans le cadre du concours "Dessine-moi ta police". Le public concerné a jusqu’au 20 décembre pour adresser ses œuvres. Un cadeau spécial est à la clé.

Pour participer, vous devez avoir moins de 17 ans (16 ans et 364 jours maximum, est-il précisé !).

Il ne faut omettre d’indiquer clairement votre prénom et votre âge sur votre production et, avant de l’envoyer, de préciser une adresse mail ou un numéro de téléphone.

Où adresser les dessins ?

L’adresse d’envoi est la suivante :

Police Nationale - Service Communication

(Concours de Dessin)

Commissariat Central Lafond

97164 Pointe-à-Pitre

Sinon, les artistes en herbe peuvent déposer leur dessin directement à l'accueil du commissariat central de Pointe-à-Pitre ou des commissariats de Capesterre-Belle-Eau et de Basse-Terre, à l’attention du service communication.

Créer du lien

Derrière ce concours ludique, l’idée de la police nationale est d’opérer un rapprochement entre les agents de ses services et la population ; une opération séduction en somme.

"Dessine-moi ta police" existe déjà dans quelques localités de l’Hexagone.

Dans l’archipel, les dessins seront affichés au sein des commissariats et publiés sur les réseaux sociaux de la police. L’œuvre qui obtiendra le plus de "likes" sera désigné gagnant et son auteur se verra décerner une récompense.

Et toi, quelle vision as-tu de la police nationale ?

À tes crayons, pinceaux et/ou autres accessoires de ton choix !