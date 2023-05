Concours scientifique national CGénial : 3 lycéens de Ste-Anne finalistes grâce à leur projet innovant

Ils ont créé un détecteur de battements cardiaques à distance ; ainsi, les secouristes ne seront pas systématiquement obligés de manipuler les victimes. Pour leur idée innovante, trois lycéens de Sainte-Anne participeront à la finale nationale du concours CGénial ; une manière concrète de voir où peuvent mener des études scientifiques et techniques.

Pour la deuxième fois, le lycée "Yves Leborgne" de Sainte-Anne est finaliste du concours national scientifique CGénial, ouvert aux établissements du second degré ; ses élèves s’étaient aussi brillamment illustrés il y a 4 ans.

Au total, 20 lycées de France ont été sélectionnés, cette année.

Pour l’édition 2023, trois élèves de Terminale (spécialité physique) et leur professeur de physique-chimie représenteront la Guadeloupe et participeront, le 31 mai prochain, à la finale nationale de ce concours, qui sera organisée au musée de l’Air et de l’espace, au Bourget, près de Paris.

De l'idée à la concrétisation, les finalistes du concours CGénial ont développé le projet "Loin du cœur, près des ondes". • ©Peggy Robert

Titouan, Bastian et Elisabeth ont travaillé pendant un an et demi sur un projet qu’ils ont baptisé "Loin du cœur, près des ondes". En quoi consiste leur projet ?

Les élèves ont voulu réaliser un détecteur de battements cardiaques à distance, c’est-à-dire sans toucher la personne... Jean-Pierre Pichoud, professeur et accompagnateur des finalistes

Ça pourrait avoir un intérêt dans le secourisme, pour éviter d’avoir un contact avec la victime, qui peut être malade ou contagieuse. Titouan, Bastian et Elisabeth

Participer à un tel concours national, c’est une fierté pour les jeunes lycéens, qui aiment la confrontation. Par ailleurs, leur participation à un tel programme de recherche agrémente positivement leur dossier scolaire !

Ça nous fait quelque-chose de très bien sur le dossier, pour Parcoursup et tout... Titouan, Bastian et Elisabeth

Le fait que l’idée des lycéens de Guadeloupe ait retenu l’attention du jury de pré-sélection est déjà une belle reconnaissance. Mais les finalistes veulent aller plus loin : ils veulent revenir à la maison avec un prix. Encore faut-il qu’ils soient convainquants, lors de la présentation de leur projet et les manipulations associées.

On est déjà contents, quand on peut partir à Paris présenter notre projet. Là, cette année, comme c’est la deuxième fois et qu’on a des élèves très motivés, très ambitieux, ils ne veulent pas y aller juste pour participer. Là, ils veulent ramener un prix. Jean-Pierre Pichoud, professeur et accompagnateur des finalistes

93 projets de lycéens ont été déposés, au départ.

Pour évaluer les projets, les jurys sont composés à la fois d’industriels, de chercheurs et de membres de l’Education nationale.