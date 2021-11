Conflit social : réveil groggy, après une première nuit de couvre-feu, en Guadeloupe

La nuit dernière a certes été plus calme que la précédente, alors que la grève générale menée par le LKP a pris une tournure plus insurrectionnelle, dans la nuit de jeudi à vendredi. Au petit matin, un premier tour d'horizon révèle que la plupart des blocages du réseau routier restent d'actualité.

Depuis 18h, vendredi 19 novembre 2021, la Guadeloupe est à nouveau sous cloche, avec l'instauration d'un nouveau couvre-feu, par la préfecture, non pas cette fois pour raison sanitaire, mais pour une question sécuritaire.

Ainsi, jusqu'au mardi 23 novembre, toute personne circulant entre 18h et 5h, doit justifier sa présence, à l'extérieur. Et elles qui se trouveront sur les piquets de grève pourront être interpellées.

Cette restriction doit donc faciliter le travail des forces de l'ordre, qui vont recevoir le renfort de 200 hommes venus de l'Hexagone, d'ici la fin du week-end.

C'est ce qu'a confirmé, le préfet, Alexandre Rochatte, qui était l'invité de Ludivine Guiolet-Oulac, dans le journal Télé de 19h30, hier soir :



Une nuit relativement plus calme que la précédente

Durant la nuit, les forces de l'ordre, chargées de sécuriser l'archipel et d'empêcher de nouvelles exactions, ont été mises à rude épreuve. Les policiers et gendarmes ont sillonné l'archipel, aidés d'Hélicoptères qui survolaient les secteurs les plus chauds de la veille.

Ils ont été les objets de jets de pierres et des coups de feu ont été entendus, notamment) Pointe-à-Pitre.

Malgré tout, des commerces ont été vandalisés, des incendies (surtout de véhicules servant d'encombrants sur les axes routiers) sont à déplorer et la plupart des barrages sont toujours en place.

Dans l'agglomération pointoise, des bijouteries du cœur de ville ont été attaquées à la meuleuse, en début de nuit. La police est intervenue et au moins deux interpellations ont été signalées. Des sirènes d'alarme ont retenti toute la nuit durant.

Par ailleurs, le supermarché Super U du boulevard Légitimus a été vandalisé et pillé. Idem pour l'agence bancaire de la BRED, limitrophe.

D'autres commerces de cet axe ont été l'objet de dégradations, dont un "point loto".

La zone de Chemin Neuf est impraticable, du fait des nombreux détritus amassés là, par les manifestants.

Les locaux de la Douane, à la Marina, ont également été visités.

Les équipes techniques de la ville et de Cap Excellence procèdent actuellement au déblaiement de la zone, tant bien que mal.

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) signale comme "faits les plus marquants de cette nuit", les violents incendies déclarés, vers 2h30, dans la zone commerciale de Colin, à Petit-Bourg : ce sont les établissements des deux opérateurs de téléphonie Orange et Digicel qui ont été pris pour cibles.

Il a fallu l'intervention de 27 sapeurs-Pompiers pour venir à bout de ces sinistres.

Toujours à Colin, un magasin de pièces automobile a aussi été cambriolé.

La RN1, à hauteur du pont de la Lezarde, à Petit-Bourg, a été partiellement dégagée, dans les deux sens. Un passage a donc été ouvert dans les quatre barrages érigé depuis hier, sur place.

Du côté du Sud Grande-Terre, à Sainte-Anne, la base nautique a été pillée. Les manifestants y ont trouver de quoi étoffer leurs barrages. Ils se sont notamment emparé d'un catamaran, qui se retrouve sur le boulevard Ibéné.

Toujours beaucoup de barrages routiers, ce matin

Les barrages globalement, dans l'archipel, ont été maintenus en place, par les groupes mobilisés.

D'autres ont vu le jour, dans des secteurs parfois improbables, comme dans des quartiers, des petites rues communales, ou des chemins de campagne.

Des déchets de toutes natures jonchent les axes, rendant plusieurs axes routiers impraticables, voire dangereux.

A Sainte-Anne, de nombreuses routes sont barrées, notamment dans l'intérieur des terres. Au niveau du rond-point de Bois-Jolan, les automobilistes se fraient un passage, entre les détritus encore fumants, laisser là par les bandes, qui ont quitté les lieux.

Dans le Sud-Basse-Terre, dans le carrefour de Réduit, à Trois-Rivières, les manifestants sont toujours sur place. Ils entretiennent le buché placé au milieu de la chaussée.

Le propriétaire d'une pelle mécanique, qui a été dérobée, est venu récupérer son bien, sur ce barrage, avec un réparateur. Quand il est parti avec son engin, sans faire d'histoire, les jeunes mobilisés lui ont assuré qu'ils viendront le récupérer plus tard, pour le remettre sur la route...

Les autorités conseillent vivement aux Guadeloupéens de ne pas sortir, à moins d'une urgence.