Le Conseil départemental et le groupe Action Logement renforcent leur coopération….

C’était en tous cas l’objectif affiché de la rencontre hier entre Josette Borel Lincertin et Bruno Arcadipane, le président d’Action Logement. Les discussions ont portées sur le plan d’investissement volontaire dans le domaine de l’habitat et du logement social

Et les thèmes n'auront pas manqué au cours de ces échanges. Il s'agissait aussi d'aborder la participation d’Action Logement au capital de la SEMAG. Un partenariat qui devrait booster la construction de logements sociaux car, comme beaucoup de régions en France, la Guadeloupe est mauvaise élève en la matière. Pourtant, le chiffre est là : 1,5 milliards d'euros c'est la somme consacrée au parc locatif Outremer. Et l'objectif principal reste d'éradiquer les logements locatifs sociaux indignes et les développer dans les centres-villes et les centres bourgs.La photographie de la situation est d'ailleurs là pour le démontrer.