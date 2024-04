Conseil Régional de la Guadeloupe : vote du budget primitif 2024 de 1 milliard d'euros

La deuxième plénière de l’année du Conseil régional s’est tenue hier matin (vendredi 12 avril 2024), à Basse-Terre. À l’ordre du jour, parmi d’autres points, il y avait l’examen et le vote du projet de budget primitif pour l’exercice 2024. Un budget de plus d'un milliard d'euros, qui a été adopté par les élus de la majorité, à l’unanimité. Ce montant record devrait être mis au service de la transformation de la Guadeloupe, dans un contexte toujours marqué par l’inflation.

Le budget primitif 2024 se veut stratégique, ambitieux et responsable, selon les mots employés par le président de l’Assemblée. Outre la poursuite des grands projets en cours et son souhait de favoriser le développement économique du territoire, la Région a aussi pour objectif de soutenir les communes en difficulté financière,

Ary Chalus s’est dit très satisfait du déroulé de cette plénière, d’autant que des points positifs ont été évoqués : les fonds européens ont été bien gérés par la collectivité qui, par ailleurs, pourrait en finir avec son endettement d’ici 5 ans, en poursuivant sur sa lancée actuelle.

Ary Chalus, président de la Région Guadeloupe • ©Thierry Philippe - Guadeloupe La 1ère

Le budget de fonctionnement de la Région Guadeloupe tourne autour des 502 millions d’euros.

Les élus de l’opposition régionale se sont quant à eux abstenus, lors du vote du budget 2024, tout en admettant que "c’est un budget bien présenté".

Seulement voilà, pour Bernard Guillaume, "on ne peut pas se dire que tout va bien quand on connaît l’état du pays".

C’est un budget bien présenté, en équilibre et avec un niveau d’investissement et de fonctionnement qui laisse augurer de bonnes opérations. Est-il à notre niveau bon pour le pays ? C’est non. Et c’est bien pour cela que nous avons eu ce vote d’abstention (...). On ne peut pas, nous, se dire que la Région a des très bons chiffres et que le pays est en souffrance (...).