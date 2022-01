Contestation sociale et violences/ Bilan d'une nouvelle nuit agitée

Les forces de l'ordre sont déployées depuis tôt ce lundi matin, pour rendre la circulation aux usagers là où des barrages ont été érigés. Des affrontements ont été signalés, entre militants et gendarmes. Par ailleurs, l'annexe de la mairie de Basse-Terre a été incendiée.

Nadine Fadel •

Circulation une nouvelle fois difficile, en cette matinée du lundi 24 janvier 2022.

Par ailleurs, des exactions ont été perpétrées, durant la nuit.

Les axes objets de barrages

Des blocages sont en cours à Port-Louis, Sainte-Anne et Gosier (au niveau des sections Maudette et Mare-Gaillard, par exemple). Des barricades enflammées et des obstacles sur la chaussée y empêchent la circulation.

La situation reste difficile à Rivière-des-Pères, à Basse-Terre, avec notamment des jets de pierre à l’encontre des forces de l’ordre, selon la préfecture. Des interventions sont en cours, sur ces barrages, où la circulation est partielle ou empêchée.

Encore ce matin, des interventions des forces de l'ordre ont eu lieu, à la section Conodor de Sainte-Rose, sur la départementale D114 à Sainte-Anne, à Gachet/Petit Canal, ou encore à Pelletan/Port-Louis. Les nettoyages y étaient encore en cours, à 7h.

À Sainte-Rose, où des barrages ont également été érigés, y compris à La Boucan, la circulation est rétablie dans les deux sens.

Le bilan de la nuit

Dans un communiqué, la préfecture de Guadeloupe évoque des interventions des forces de gendarmerie, pour lever plusieurs barrages, à Sainte-Anne et Baillif.

"Un véhicule de la gendarmerie a été dégradé et le conducteur légèrement blessé", indique le Palais d'Orléans de Basse-Terre.

Les pompiers, quant à eux, ont dû intervenir sur des feux de barrages, sous la protection de la gendarmerie, sur la Route nationale 2 à hauteur de Conodor/Sainte-Rose, vers 5h30 et, un peu plus tôt, vers 4h40, sur le route Cheikh Anta Diop de Port-Louis, où des pneus ont été enflammés.

Incendie à Basse-Terre et vandalisme à Saint-Anne

Par ailleurs, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a été appelé à intervenir, suite à un départ de feu suspecté dans l'annexe de la mairie de Basse-Terre, au Cours Nolivos, peu après 3h30.

Il y avait, en effet, deux foyers dans deux bureaux du premier étage du bâtiment.

Les pompiers sont venus à bout des flammes, à 5h40.

On ne sait pas si ces faits ont un lien avec la contestation sociale.

Incendie à l'annexe de la mairie de Basse-Terre - 24/01/2022 • ©Mairie de Basse-Terre

Idem, la mairie, le restaurant scolaire et le centre administratif de Sainte-Anne ont été vandalisés, durant la nuit dernière :