Contrôles en mer : la sécurité d'abord

En bateau ou en scooter, le plaisir de s'évader est toujours le même pour les adeptes du grand bleu. Mais attention il y a des règles de navigation à respecter, et ce n'est pas toujours le cas. D'où la mise en place d'opération de prévention voir de sanction mise en place par les autorités compétentes, comme ce fût le cas hier, samedi 27 août, autour de Petit Cul de Sac Marin, à Petit-Bourg.

L'objectif premier c'est d'assurer la sécurité, que ce soit la sécurité des baigneurs comme la sécurité des navigants. Donc on va contrôler avant tout les excès de vitesse et on va vérifier l'emploi du matériel de sécurité à bord des navires [...] On fait toujours de la pédagogie mais quand on est sur des infractions graves qui mettent réellement les gens en danger, forcément il y a de la fermeté.