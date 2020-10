Université des Antilles : cours 100% en distanciel dans les pôles Guadeloupe et Martinique

Durant les 3 semaines à venir, les étudiants des pôles de Guadeloupe et de Martinique de l'Université des Antilles ne seront plus accueillis sur leurs campus. Tous les cours seront dispensés en distanciel.

Tous les cours et les travaux dirigés (TD) de l'ensemble des unités de formation et de recherche (UFR) des deux pôles de l'Université des Antilles (UA) se dérouleront en distanciel, dès le mardi 3 novembre 2020 et durant trois semaines.La décision a été prise, jeudi 29 octobre 2020, à l'occasion d'une conférence des doyens. Il s'agissait, pour ces derniers, de préciser les mesures d'adaptation, l'UA étant à cheval sur deux territoires, l'un reconfiné (la Martinique) et l'autre non (la Guadeloupe).Les Doyens ont communiqué en cette fin de semaine, à l'image de Narcisse Zahibo, qui dirige l'UFR des Sciences exactes et naturelles (SEN) :Cette nouvelle organisation vise à tenir compte des nouvelles mesures de lutte, contre la Covid-19, dictées par le président de la République, le premier ministre, puis les préfets, notamment le reconfinement... qui ne concerne que la Martinique, en Outre-mer.Alors pourquoi la Guadeloupe est-elle concernée par ce 100% distanciel ?Nous avons joint Narcisse Zahibo, qui a bien voulu nous donner une explication :Une mesure de solidarité, donc, de la part de la Guadeloupe.Seulement voilà : pluiseurs étudiants ayant expérimenté les cours à distance (depuis la rentrée 2020, où des enseignements mixtes étaient proposés : présentiel et distanciel) ont évoqué des difficultés de connexion et sont revenus sur les bancs de l'université.La plateforme eCursus , gérée par la Direction du système d'information et du numérique (DSIN), a montré des signes de faiblesse.Dès lors qu'il s'agira de supporter la charge de la totalité des enseignements de l'ensemble des filières, il y a donc lieu de s'inquiéter.Des problèmes connus et reconnus au sein du directoire de l'UA.L'Université des Antilles a reçu une subvention, afin de doper cet outil. Il est question de doter prochainement les infrastructures de bornes WiFi nouvelle génération.Par ailleurs, un abonnement professionnel illimité à l'application Zoom (service de messagerie instantanée et de vidéoconférence multiplateforme) est aussi prévu. Mais chaque enseignant ne disposera pas de son propre abonnement.En attendant, les usagers semblent devoir fonctionner avec les moyens du bord.Olivier Portecop, à la tête de la DSIN se veut tout de même rassurant :Quant aux étudiants de Guadeloupe en rupture numérique, ils pourront exceptionnellement de rendre sur site, pour récupérer les cours en version papier. Un service spécifique a donc été prévu à leur intention.L'UA ne pourra pas venir en aide à l'ensemble des étudiants dépourvus de matériel informatique et de connexion Internet. L'université continue de réfléchir à des modalités d'accompagnement des plus en difficultés, mais les aides telles que le prêt de clé 3G et d'ordinateurs, à l'image de ce qui avait été proposé, en mars dernier, seront limitées.