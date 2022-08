Covid-19 : quel protocole sanitaire pour la rentrée scolaire ?

Finis les masques, les distanciations physiques, les cours en distanciel et les restrictions lors des activités physiques. La rentrée scolaire prévue le 1er septembre prochain va s’effectuer selon un protocole sanitaire à minima, qui s’appliquera sans exception partout sur le territoire français.

Yannis Elie (Stagiaire) avec Barbara Pelmard •

Si le respect des gestes barrières tels que le port du masque, le lavage régulier des mains ou encore l'aération des locaux restent recommandés par prévention, ils ne seront plus obligatoires lors de la prochaine rentrée. Les règles adoptées en milieu scolaire seront donc les mêmes que celles en vigueur pour l'ensemble de la population.

Ainsi, les élèves du primaire et du second degré pourront suivre les cours en présentiel et sans distanciation physique. Les activités physiques et sportives seront, quant à elles, autorisées en intérieur et en extérieur sans restrictions.

Toutefois, les enseignants qui le souhaitent auront la possibilité de recevoir des masques chirurgicaux, D'ailleurs, 61,5 millions de masques devraient être envoyés aux différentes académies. Les autotests devraient également être fournis au moins jusqu'à la Toussaint par les pharmacies.

Trois niveaux de mesures spécifiques

Le nouveau protocole sanitaire prévoit trois niveaux de mesures spécifiques appliquées en fonction de la situation épidémique du pays

Niveau 1 vert dit de vigilance modérée

Niveau 2 orange dit de vigilance accrue

Niveau 3 rouge correspondant à une évolution très défavorable

Ces niveaux visent à proposer des mesures progressives assurant la sécurité des enfants et des équipes éducatives tout en maintenant les écoles ouvertes.

A noter que la situation sanitaire continue de s'améliorer : sixième semaine de baisse continue des contaminations même si la circulation virale reste très active. Le nombre de cas positifs sur le territoire est 1011 contre 1371 à la semaine 31.