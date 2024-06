Croix-Rouge : un bus douche à disposition des personnes défavorisées

Un bus dédié à l'hygiène parcourt les communes. Ce dispositif de la Croix-Rouge française poursuit son déploiement sur l’ensemble de l’archipel guadeloupéen. Il s'adresse aux personnes défavorisées, souvent à la rue et leur permet de prendre une douche. Jeudi 27 juin, le bus a fait escale au quartier terrain de Sonis, aux Abymes.

Paul-Henri Schol, Rémi Defrance, Barbara Pelmard •

Ici, en Guadeloupe, l'accès public et plus particulièrement l'accès solidaire à l'eau se pose de manière cruciale pour les personnes démunies et en grande difficulté.

Un bus douche spécialement aménagé pour que les usagers retrouvent leur intimité et leur dignité. • ©Rémi Defrance

L'ouverture d'un bus itinérant par la Croix-Rouge française et en accès gratuit permet de mieux répondre aux besoins essentiels de ces personnes et de conserver ainsi leur santé, leur dignité et leur intimité. Jeudi, le bus avait fait escale à Terrain Sonis, aux Abymes.

J'apprécie et cela aide plusieurs personnes parce qu'il y a des personnes défavorisées, qui ont des addictions ou qui ont des problèmes familiaux et qui sont dans la rue maintenant. Rémy Edouard, usager du Bus Croix-Rouge française

Rémy Edouard, usager du Bus Croix-Rouge française. • ©Rémi Defrance

Le bus douche a été acquis par la Croix-Rouge en janvier dernier. Itinérant, il circule sur tous les territoires et toutes les communes de Guadeloupe pour pouvoir entrer en contact avec les personnes qui sont en errance.

Le bus douche, c'est essentiellement de l'hygiène. On leur donne également du matériel de réduction des risques. On leur fournit des vêtements, une collation puis la douche. Cela favorise l'estime de soi. Gary Touvin, responsable Caarud Croix-Rouge française

Gary Touvin, responsable Caarud Croix-Rouge Française. • ©Rémi Defrance

A chaque déplacement du bus douche, les usagers peuvent également effectuer un dépistage santé.

A chaque déplacement du bus douche, les usagers peuvent également effectuer un dépistage santé. • ©Rémi Defrance

Le Caarud (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, Ndlr) propose aussi le dépistage santé, des tests rapides, d'orientation et de diagnostics. Nous faisons surtout trois types de tests : le VIH, l'hépatite C et l'hépatite B. Ce sont des tests qui sont faits en 15 minutes ce qui permet aux usagers de prendre conscience et savoir où ils en sont. On leur propose un accompagnement et on leur explique la démarche à suivre si jamais le test est positif, où ils peuvent aller en fonction de leur ville. On leur propose aussi une grande écoute parce que c'est ce que nous demandent nos usagers. Nous ne sommes pas dans le jugement mais dans l'entraide. Ludivine Lebon, infirmière Bus Croix-Rouge française