CROUS Antilles-Guyane : délai allongé pour l'instruction des demandes de bourses

Les étudiants boursiers bénéficient d'avantages au sein des CROUS. Mais alors que l'instruction des dossiers de demandes de bourses n'est pas achevée, en raison de la crise sanitaire, ceux susceptibles d'obtenir une aide financière peuvent déjà prétendre à la réduction tarifaire, pour les repas.

Traitement des dossiers perturbé par la Covid-19

Réduction tarifaire de la restauration universitaire

Jusqu'au 31 octobre 2020, les étudiants disposant d’une notification de bourse conditionnelle pourront également en bénéficier. Cependant, à partir du 1er novembre 2020, cette mesure ne sera applicable qu’à ceux dont la bourse sera dite définitive. CROUS Antilles-Guyane

Contacts

En Guadeloupe 0590 89 88 88

En Martinique 0596 61 03 65

En Guyane 0594 25 81 24

Résidences de Fouillole et Bergevin (Hyacinthe Bastaraud), en Guadeloupe - 0590 89 46 42 - cite-fouillole@crous-antillesguyane.fr

- 0590 89 46 42 - cite-fouillole@crous-antillesguyane.fr Résidences de Saint-Claude (Camp Jacob) et de Basse-Terre (Desmarais), en Guadeloupe - 0590 32 89 18 - cite-camp-jacob-desmarais@crous-antillesguyane.fr

- 0590 32 89 18 - cite-camp-jacob-desmarais@crous-antillesguyane.fr Résidence de Schoelcher et l’internat de la réussite de Fort-de-France, en Martinique - 0596 61 29 18 - cite-schoelcher@crous-antillesguyane.fr

- 0596 61 29 18 - cite-schoelcher@crous-antillesguyane.fr Résidences de Baduel et Troubiran, en Guyane - 0594 37 85 14 ou 0594 29 20 51 - cite-cayenne@crous-antillesguyane.fr

- 0594 37 85 14 ou 0594 29 20 51 - cite-cayenne@crous-antillesguyane.fr Résidence de Kourou, en Guyane - 0594 32 58 00 - cite-kourou@crous-antillesguyane.fr

Comme au sein de chaque entreprise et institution, le service des bourses et le service social du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane a dû adapter son fonctionnement à la crise sanitaire, liée à la Covid-19.C'est ainsi qu'ils ne reçoivent plus les étudiants physiquement. Les échanges se font par voies téléphonique et électronique.Seules les résidences universitaires reçoivent les étudiants, depuis le 31 août 2020, mais uniquement sur rendez-vous.Il en découle un allongement du délai de traitement des dossiers de demandes de bourses. Ils sont, actuellement, toujours en cours d'instruction.Dans ce contexte, le CROUS Antilles-Guyane demande aux demandeurs d'être particulièrement attentifs aux mails qui leur sont envoyés, afin d'être réactifs, en cas de besoin de complément d'éléments. Les étudiants doivent aussi régulièrement consulter le suivi de leur dossier, sur le site dédié : www.messervicesetudiant.gouv.fr Les repas sont à nouveaux servis, au sein des restaurants universitaires des campus des Antilles-Guyane, depuis le 1er septembre 2020. Mais la distanciation physique et le respect des gestes barrière sont désormais de rigueur.Afin de réduire le nombre de personnes installées en salle, un système de vente à emporter a donc été mis en place.Sachant que l'instruction des dossiers de demandes de bourses est toujours en cours, une mesure dérogatoire est mise en place, pour ceux dont le dossier social étudiant (DSE) est complet et validé par l'administration et si le demandeur a activé ou rechargé son compte IZLI* :Les étudiants concernés par cette mesure recevront des mails leur indiquant qu’ils peuvent en être bénéficiaires et qu’ils doivent impérativement activer IZLY*.*IZLI est un système de paiement rapide et sécurisé des repas, valable dans l’ensemble des restaurants et cafétérias universitaires des CROUS.Pour toutes informations complémentaires, le CROUS Antilles-Guyane communique ses coordonnées :Sur les réseaux sociaux :Allo bourses :Service social :Résidences universitaires :