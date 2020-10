Cycliste décédé à Vieux-Fort : un gendarme alcoolisé était au volant de la voiture

Un cycliste est décédé, ce jeudi 8 octobre, à Vieux-Fort. Il a été impliqué dans un accident avec une voiture. Au volant, un jeune gendarme en civil... et en état d'ébriété.

Nadine Fadel •

On en sait davantage sur l'accident de la voie publique (AVP) survenu aux alentours de 17h00, ce jeudi 8 octobre 2020, Rue de Mazarin, à Vieux-Fort.Nous vous apprenions qu'il s'est soldé par le décès d'un cycliste, dans cet article :Polytraumatisé, après avoir été frappé par une voiture, cet homme d'une cinquantaine d'années a, donc, succombé à ses blessures. Il s'agissait d'un professeur de sport, qui exerçait à Vieux-Habitants. Un homme d'origine métropolitaine installé et bien inséré depuis plusieurs décennies, en Guadeloupe.Le procureur de Basse-Terre, Emmanuel Delorme, que nous avons contacté, confirme l'information qui, déjà, enflammait les réseaux sociaux : le conducteur de la voiture impliquée est un jeune gendarme mobile. Le militaire était en civil, au moment des faits. Et il était alcoolisé.Ils étaient troisà bord de ce véhicule, vraisemblablement tous de la même profession et du même corps et de passage chez nous. Tous ont été conduits, par les pompiers, au Centre hospitalier de Basse-Terre (CHBT), pour des blessures légères.Seul celui qui était au volant peut être inquiété. Il a d'ailleurs été placé en garde à vue et une enquête a automatiquement été ouverte, comme le veut l'usage. Elle a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie. Les investigations visent à faire toute la lumière sur les circonstances de cette affaire dramatique... que l'on peut qualifier de sensible.