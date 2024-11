D’ici et ailleurs : Fabien Vati, ou la vie d’un Guadeloupéen à Abidjan

Il faut franchir le pas, conseille Fabien Vati aux Guadeloupéens qui envisagent de tenter l’aventure africaine, en passant par la Côte d’Ivoire. Le Guadeloupéen vante les opportunités qu’offre ce pays d’Afrique de l’Ouest. Il y a lui-même bénéficié de possibilités difficilement atteignables en France. Il raconte sa vie sur place ; une vie riche et épanouissante.

Le Guadeloupéen Fabien Vati est un businessman et c’est à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire et ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone, qu’il a choisi de mettre à profit ses talents. Il fait donc partie des 5,6 millions d’habitants de cette mégapole, ou plutôt dans la localité aisée de Cocody, au Nord de la cité.

C’est pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, que le Sainte-Rosien a opéré son virage : alors qu’il s’apprêtait à rentrer en Guadeloupe, une connaissance l’a convaincu des atouts de la Côte d’Ivoire.

Il m’a montré les opportunités économiques, le dynamisme et la situation y étaient complètement différents de ce qu’on a pu vivre en France, durant cette période. Donc, j’ai décidé de tout quitter et de tenter ma chance en Côte d’Ivoire. J’ai mis trois mois pour trouver un emploi. Fabien Vati, business developer

Désormais, il estime jouir d’une bonne situation et ne regrette aucunement son choix. Pourtant, il n’était pas mal loti à Paris.

Il fait bon vivre ici. Il y a des opportunités énormes. Je pense que je n’aurais pas eu accès à ces opportunités si j’étais resté en France plus longtemps. Fabien Vati, business developer

Le voilà chargé d’aider les PME ivoiriennes à favoriser la transformation digitale, avec un outil de gestion créé localement. Une offre qui profite aussi au Burkina Faso, ou encore au Bénin. Le secteur est en plein développement sur place.

Autres attraits du pays, aux yeux de Fabien Vati : les mets locaux, l’ambiance, l’hospitalité et le côté chaleureux de la population et la situation politique de la Côte d’Ivoire.

L’Afrique lui a aussi offert l’amour, puisqu’il s’est mis en couple là-bas, avec une Antillaise qui, elle aussi, profite des opportunités locales, en termes d’épanouissement professionnel.

Il trouve aussi à Abidjan des similitudes avec son archipel d’origine.

Je ne suis pas dépaysé en Côte d’Ivoire (...). Entre Sainte-Rose et la Côte d’Ivoire, il y a énormément de ponts à monter ; d’ailleurs, un jumelage est prévu avec une commune de Côte d’Ivoire. Fabien Vati, business developer

L’ancien footballeur de l'ASR, de l'ASC Carénage et de l'USR est tombé dans un pays où le football est presque une religion. C’est avec émotion qu’il a assisté à des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée cette année par la Côte d’Ivoire.

BON À SAVOIR/

"D’ici et ailleurs" est une rubrique que Guadeloupe La 1ère consacre aux Guadeloupéens qui vivent loin de l’archipel. Chaque mercredi, dans le journal télévisé "13h00 en Guadeloupe", Eddy Golbakan se connecte avec l’un(e) d’entre eux ; l’occasion de nous raconter ce qu’il (elle) vit à l’étranger.

D’ailleurs, si vous connaissez des Guadeloupéens expatriés, comme Fabien, quels que soient leurs domaines d'activité, et que vous souhaitez les mettre en avant, vous pouvez nous contacter par mail, à l'adresse suivante : 13henguadeloupe@francetv.fr